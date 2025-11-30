День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 20:06

В Таганроге раскрыли масштаб режима ЧС после атаки ВСУ

Камбулова: после атаки ВСУ на Таганрог в зону ЧС вошли 45 адресов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Локальный режим ЧС в Таганроге охватил зону в 45 адресов, сообщила в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова. По ее словам, власти продолжают вести восстановительные работы после воздушной атаки ВСУ.

В Таганроге продолжаются восстановительные работы после серии воздушных атак, которым подвергся наш город на этой неделе. Ввели локальный режим ЧС по 45 адресным ориентирам, — уточнила Камбулова.

По словам главы города, в результате атаки пострадали 20 многоквартирных домов (451 квартира), а также девять частных владений, четыре социальных объектов и 14 хозсубъектов и промышленных предприятий. Камбулова также напомнила, что с 25 ноября в Таганроге работает комиссия по оценке нанесенного ущерба.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по Таганрогу из отчаяния после сложившейся ситуации с коррупционным скандалом в Киеве. По его словам, ВСУ задействовали для этого все запасы оружия и всех операторов БПЛА, которые у них есть. Таким образом Украина пытается создать иллюзию всестороннего боя, добавил эксперт.

Таганрог
ВСУ
разрушения
режим ЧС
