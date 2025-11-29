Вооруженные силы Украины нанесли удары по Таганрогу из отчаяния после сложившийся ситуации с коррупционным скандалом в Киеве, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ задействовали для этого все запасы оружия и всех операторов БПЛА, которые у них есть.

Чем хуже дела у Украины на почве коррупции, тем больше она пытается создать впечатление всесторонней работы на поле боя. В последние дни ВСУ используют все запасы, которые у них сейчас есть и всех операторов. Видимо они собрали за счет фронта на вооружение, чтобы попытаться наносить хотя бы какие-то удары по югу России. Украина начинает усиленно безумствовать, как только тема касается переговоров, где им придется что-то уступать, — заявил эксперт.

Ранее Дандыкин выразил мнение, что атака ВСУ на Таганрог велась с оккупированных украинскими военными территорий в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. По его словам, киевские подразделения наносят удары по югу России, пытаясь прорваться к Ростову-на-Дону.