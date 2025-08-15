Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 13:28

«Разгильдяйство»: криминалист о взрыве на пороховом заводе под Рязанью

Криминалист Игнатов назвал разгильдяйство причиной взрыва на заводе под Рязанью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Взрыв в пороховом цеху предприятия «Эластик» под Рязанью произошел из-за разгильдяйства, выразил мнение в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, ответственность за инцидент лежит на руководстве завода, включая директора и заместителей, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением техники безопасности.

За все, что происходит на предприятии, отвечает директор. Есть гендир, который отвечает за все. У него есть заместители по направлениям, которые также виновны [во взрыве на заводе «Эластик»]. Заместитель по безопасности тоже виновен в данной ситуации. И, конечно, есть инженер по технике безопасности, есть ответственные сотрудники, которые обязаны следить за этим, есть непосредственные исполнители, кто обязан был соблюдать эту технику безопасности, меры безопасности — не курить, не разводить огонь. Но этого не сделали. Это уже открытое и откровенное разгильдяйство, — высказался Игнатов.

Он также не исключил, что на предприятии было нарушение производственного цикла, но точные причины пока неизвестны. По его словам, ответственных за происшествие следует привлечь к уголовной ответственности.

Причиной взрыва на предприятии под Рязанью могло быть нарушение какого-то производственного цикла. Мне трудно сейчас сказать, потому что я не знаю причины, что там за меры безопасности конкретные были нарушены. Но факт остается фактом. Спрашивать надо серьезно, вплоть до возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности виновных, — резюмировал Игнатов.

Ранее в Рязанской области создали штаб по ликвидации последствий взрыва в пороховом цеху предприятия «Эластик». На место происшествия выехал губернатор региона Павел Малков. Предприятие находится в Шиловском районе.

взрывы
заводы
Рязанская область
происшествия
Дмитрий Бугров
