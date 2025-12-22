Новый год-2026
22 декабря 2025 в 15:53

В городе на Неве накрыли подпольное производство снюса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность масштабного нелегального производства так называемого снюса — жевательного табака, сообщил телеканал 78. Операцию провели на складе в Василеостровском районе.

По информации источника, в ходе рейда силовики обнаружили и изъяли около 4 тыс. так называемых шайб жевательного табака. Рыночная стоимость изъятой партии, в которую входили популярные марки, превышает 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте немаркированных товаров (ст. 171.1 УК РФ). Организаторам производства грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании семи человек по уголовному делу о сбыте фальсифицированной лекарственной продукции в российских регионах. По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, ущерб от их действий оценили в более 200 млн рублей. Трем фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще четверым — в виде запрета определенных действий, сообщила Волк.

Санкт-Петербург
производства
заводы
никотин
снюс
