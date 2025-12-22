В городе на Неве накрыли подпольное производство снюса В Петербурге пресекли деятельность нелегальной лаборатории по производству снюса

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность масштабного нелегального производства так называемого снюса — жевательного табака, сообщил телеканал 78. Операцию провели на складе в Василеостровском районе.

По информации источника, в ходе рейда силовики обнаружили и изъяли около 4 тыс. так называемых шайб жевательного табака. Рыночная стоимость изъятой партии, в которую входили популярные марки, превышает 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте немаркированных товаров (ст. 171.1 УК РФ). Организаторам производства грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

