09 декабря 2025 в 11:33

Злоумышленники незаконно продали лекарства на сумму более 200 млн рублей

Волк: МВД пресекло незаконную деятельность по сбыту фальсифицированных лекарств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Задержаны семь человек по уголовному делу о сбыте фальсифицированной лекарственной продукции в российских регионах, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, ущерб от их действий оценили в более 200 млн рублей. Трем фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще четверым – в виде запрета определенных действий, сообщила Волк.

Мои коллеги из ГУУР МВД России, из Московского региона и Оренбургской области пресекли противоправную деятельность по сбыту фальсифицированной лекарственной продукции. По подозрению в совершении преступления задержаны семь человек, — отметила она.

До этого Волк сообщила, что сотрудники МВД России на Камчатке ликвидировали нелегальное производство по переработке лососевой рыбы. По ее словам, сырье приобреталось у неизвестных лиц, обрабатывалось и замораживалось, а готовая продукция, представлявшая опасность для покупателей, продавалась без обязательной маркировки.

Ранее сообщалось, что бывший глава Иваново Александр Шаботинский задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Как передает пресс-служба региональной прокуратуры, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Злоумышленники незаконно продали лекарства на сумму более 200 млн рублей
