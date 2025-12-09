На Камчатке ликвидировали цех по незаконной переработке рыбы

Сотрудники МВД России на Камчатке ликвидировали нелегальное производство по переработке лососевой рыбы, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, сырье приобреталось у неизвестных лиц, обрабатывалось и замораживалось, а готовая продукция, представлявшая опасность для покупателей, продавалась без обязательной маркировки.

По имеющимся данным, водные биоресурсы приобретались у неустановленных лиц, а затем обрабатывались и замораживались. Реализовывался готовый товар без маркировки, предусмотренной техническими регламентами Евразийского экономического союза, — говорится в сообщении.

Ранее Волк сообщила, что полицейские ликвидировали производство поддельной бытовой химии в Московской области. По ее данным, преступники продавали контрафактную продукцию через интернет-платформы, а сам цех был расположен в городе Электроугли.

Кроме того, стало известно, что в Россию начали поступать большие объемы контрафактной черной икры китайского происхождения, товар активно продается в магазинах и на онлайн-площадках. Данную продукцию выдают за подлинную, однако ее стоимость в десятки раз ниже установленной на рынке.