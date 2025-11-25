День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 09:31

В Россию завезли сотни килограммов поддельной черной икры из Китая

Чёрная икра Чёрная икра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Россию поступили крупные партии поддельной черной икры из Китая, товар уже активно распространяется в рознице и интернете, сообщает Telegram-канал Mash. Продукцию выдают за оригинальную, но продают по цене в десятки раз ниже рыночной.

В Telegram создали онлайн-магазины, накрутили подписчиков и положительные отзывы, а затем начали массово рассылать объявления в локальные чаты. Фальшивку предлагают по цене около 200 рублей за 100 граммов, тогда как настоящая икра стоит не менее 10 тыс. за тот же объем. Оплата принимается исключительно переводом на карту, и некоторые покупатели уже столкнулись с блокировкой своих банковских счетов.

Ранее заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов заявил, что в России фиксируют новые случаи продажи поддельной китайской икры, которую выдают за астраханскую черную. По его словам, сотрудники ФСБ уже пресекли деятельность нескольких групп, которые наладили нелегальные поставки китайской подделки, но полностью проблему искоренить пока не удалось.

В Забайкалье сотрудники полиции пресекли случай продажи контрафактной одежды и обуви. Нарушение выявили в одной из торговых точек. На прилавках были представлены товары, не содержащие необходимую информацию. Отсутствовали маркировки с информацией о стране-изготовителе, о соответствии товара установленным требованиям технических регламентов ЕАЭС, а также товаросопроводительная документация. Владелец магазина получил штраф. Сумма взыскания составила 20 тыс. рублей.

икра
контрафакт
продукты
подделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СВР раскрыли, почему в Великобритании боятся Трампа
Магнитные бури сегодня, 25 ноября: что завтра, головная боль, апатия
Повар отбился от напавшего на него медведя и продолжил готовить
Ночные взрывы привели к перебоям в энергосистеме в Киеве
Генерал раскрыл тактику ВСУ при атаке на Ростовскую область
«Не тема для трепа»: Шаляпин о расследовании убийства родственниц
Стало известно, где в России зафиксировали первые 50-градусные морозы
ВСУ нашли, куда пристроить депортированных из Польши украинцев
Актриса Стасюк рассказала, как относится к критике своей внешности
Салат с креветками и грейпфрутом: идеальное сочетание сочности и свежести
Советские слоеные печенья, которые всегда удаются: простой творожный рецепт с хрустящей корочкой и мягкой серединкой
Разведка выяснила, на кого в Лондоне готовят фейковые досье
В Кремле назвали виновного в срыве переговоров в Стамбуле
В СВР раскрыли, почему Британия добивается продолжения СВО на Украине
В США накажут не сократившие полеты во время шатдауна авиакомпании
Депутат предложил, как снизить случаи мошенничества с недвижимостью
Возраст не помеха: как научиться вырезать шедевры по дереву после 55 лет
В США раскрыли причины решения Уиткоффа по Украине
Песков раскрыл, состоятся ли телефонные переговоры Путина и Си Цзиньпина
Бывшего замглавы Минобороны признали банкротом
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.