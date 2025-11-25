В Россию завезли сотни килограммов поддельной черной икры из Китая

В Россию поступили крупные партии поддельной черной икры из Китая, товар уже активно распространяется в рознице и интернете, сообщает Telegram-канал Mash. Продукцию выдают за оригинальную, но продают по цене в десятки раз ниже рыночной.

В Telegram создали онлайн-магазины, накрутили подписчиков и положительные отзывы, а затем начали массово рассылать объявления в локальные чаты. Фальшивку предлагают по цене около 200 рублей за 100 граммов, тогда как настоящая икра стоит не менее 10 тыс. за тот же объем. Оплата принимается исключительно переводом на карту, и некоторые покупатели уже столкнулись с блокировкой своих банковских счетов.

Ранее заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов заявил, что в России фиксируют новые случаи продажи поддельной китайской икры, которую выдают за астраханскую черную. По его словам, сотрудники ФСБ уже пресекли деятельность нескольких групп, которые наладили нелегальные поставки китайской подделки, но полностью проблему искоренить пока не удалось.

В Забайкалье сотрудники полиции пресекли случай продажи контрафактной одежды и обуви. Нарушение выявили в одной из торговых точек. На прилавках были представлены товары, не содержащие необходимую информацию. Отсутствовали маркировки с информацией о стране-изготовителе, о соответствии товара установленным требованиям технических регламентов ЕАЭС, а также товаросопроводительная документация. Владелец магазина получил штраф. Сумма взыскания составила 20 тыс. рублей.