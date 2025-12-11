Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Автосервисы в России пожаловались на поддельные запчасти

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Около трети российских автосервисов столкнулись с поддельными автозапчастями в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной сети автосервисов Fit Service и агентства Gruzdev Analyze. Доля закупивших некачественные детали компаний за год снизилась с 37% до 32%.

Наиболее распространенной категорией подделок специалисты назвали моторные масла и горюче-смазочные материалы — с ними столкнулись 48% опрошенных. Еще 32% сообщили о поддельных фильтрах, а 17% — о проблемах с деталями подвески и рулевого управления.

Использование поддельных деталей и технических жидкостей ускоряют износ и выводит автомобили из строя, уточнили авторы исследования. Каждый шестой клиент автосервиса в текущем году отдал более 20 тыс. рублей за ремонт.

Проблема подделок, помимо других факторов, также влияет на рост доли дорогостоящих ремонтов и увеличение средних чеков в автосервисах, — пояснили эксперты.

Ранее шеф-редактор автомобильного маркетплейса Fresh Сергей Шерстенников в разговоре с NEWS.ru заявил, что российские водители в будущем будут восстанавливать детали машин, а не менять, чтобы сэкономить на ремонте. По его словам, по самым пессимистичным прогнозам автолюбители все чаще будут менять по одной запчасти даже там, где надо менять парами. В пример эксперт привел амортизаторы.

