02 декабря 2025 в 16:07

Оригинал или аналог: на каких запчастях можно сэкономить без вреда для авто

Оригинал или аналог: на каких запчастях можно сэкономить без вреда для авто
Каждый автоконцерн выпускает к своим моделям оригинальные запчасти, которые идеально подходят для конкретной машины и гарантируют качество работы всех систем. Родные детали производятся под строгим контролем завода-изготовителя в соответствии со стандартами безопасности и экологичности, обеспечивая точную совместимость и долгий срок службы. Именно поэтому для узлов, связанных с безопасностью и электроникой, лучше не рисковать и переплатить за оригинал.

Рынок автозапчастей развивается стремительно, и сегодня появляются бюджетные аналоги, особенно выгодные для владельцев дорогих иномарок. Можно ли купить без вреда для авто и безопасности недорогую деталь от неизвестных фирм? Оказывается, какие запчасти можно смело брать non-name — вопрос индивидуальный, и ответ зависит от типа детали.

Без опаски можно заменить на аналоги второстепенные расходники: воздушные и салонные фильтры, щетки стеклоочистителей, лампочки освещения. Для подвески подойдут аналоги известных брендов, которые уже на слуху у многих автовладельцев и которые выпускают детали не хуже заводских. А вот тормозную систему, элементы двигателя и электронику лучше комплектовать только оригиналом — экономия здесь может обернуться серьезными проблемами и даже опасностью для жизни.

Главное правило: сверяйте OEM-номер для гарантии совместимости, изучайте отзывы владельцев вашей марки авто и помните, что слишком низкая цена — повод насторожиться. Зная, какие запчасти можно смело брать non-name, вы сэкономите разумно, не рискуя безопасностью и надежностью машины.

Ранее мы рассказывали, как вычислить сбой в работе двигателя по запаху.

