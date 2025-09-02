Эксперт отговорил россиян от покупки «китайца»

Резкий скачок цен, связанный с введением повышенного утилизационного сбора, сделал покупку китайского автомобиля нецелесообразной, заявил в разговоре с порталом «Автовзгляд» директор по маркетингу популярного интернет-магазина запчастей Иларион Демчиков. По его словам, многие автовладельцы отказываются от приобретения новых машин, ожидая европейские бренды.

Рост утилизационного сбора до 670 000 рублей за базовые модели в сочетании с высокой ключевой ставкой делает покупку ТС экономически нецелесообразной, — сказал собеседник.

По его словам, китайские автомобили за первый год теряют в цене до 30–40%. Постоянные обновления быстро обесценивают старые модели, усложняя их перепродажу. Кроме того, доставка запчастей занимает до полутора месяцев.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов заявил, что многие россияне в ближайшие годы могут отказаться от личных машин, пересев на такси и каршеринг. Он связал падение продаж с высоким утилизационным сбором и предсказал сохранение тенденции без его снижения. По словам специалиста, новые автомобили становятся слишком дорогими. Ломанов добавил, что личный транспорт постепенно превращается в предмет роскоши.