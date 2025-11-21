В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре Росрыболовство: поддельную китайскую икру выдают за черную астраханскую

В России фиксируют новые случаи продажи поддельной китайской икры, которую выдают за астраханскую черную, заявил заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов. По его словам, сотрудники ФСБ уже пресекли деятельность нескольких групп, которые наладили нелегальные поставки китайской подделки, но полностью проблему искоренить пока не удалось, сообщает ТАСС.

Такие случаи есть, с ними боремся, — сказал Соколов.

В Росрыболовстве подчеркивают, что торговля контрафактной икрой нарушает закон и вводит покупателей в заблуждение. Отличить подделку от оригинала без специальных знаний бывает сложно.

Ранее в Забайкалье сотрудники полиции пресекли случай продажи контрафактной одежды и обуви. Нарушение выявили в одной из торговых точек. На прилавках были представлены товары, не содержащие необходимую информацию. Отсутствовали маркировки с информацией о стране-изготовителе, о соответствии товара установленным требованиям технических регламентов ЕАЭС, а также товаросопроводительная документация. Владелец магазина получил штраф. Сумма взыскания составила 20 тыс. рублей.