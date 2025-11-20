Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 15:45

В Забайкалье выявили случай продажи контрафактной одежды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Забайкалье сотрудники полиции пресекли случай продажи контрафактной одежды и обуви, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Нарушение выявили в одной из торговых точек.

Сообщается, что на прилавках были представлены товары, не содержащие необходимую информацию. Отсутствовали маркировки с информацией о стране-изготовителе, о соответствии товара установленным требованиям технических регламентов ЕАЭС, а также товаросопроводительная документация. Владелец магазина получил штраф. Сумма взыскания составила 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Гагаринский районный суд Москвы ужесточил меру пресечения для стилиста Эльвиры Янковской, обвиняемой в мошенничестве. По версии следствия, Янковская занималась продажей контрафактной продукции с рынка «Садовод», выдавая товары за оригинальные брендовые изделия.

Чита
контрафакт
одежда
полиция
