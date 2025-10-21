Стилиста арестовали по делу о продаже подделок с «Садовода»

Стилиста арестовали по делу о продаже подделок с «Садовода» Стилиста Янковскую арестовали по обвинению в мошенничестве

Гагаринский районный суд Москвы ужесточил меру пресечения для стилиста Эльвиры Янковской, обвиняемой в мошенничестве, сообщает РИА Новости. Вместо ранее назначенной подписки о невыезде суд избрал содержание под стражей. По версии следствия, Янковская занималась продажей контрафактной продукции с рынка «Садовод», выдавая товары за оригинальные брендовые изделия.

Гагаринский районный суд города Москвы постановил изменить Янковской Эльвире Мансуровне ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу сроком на шесть месяцев, — огласил решение судья.

Поводом для ужесточения меры пресечения стали нарушения со стороны обвиняемой. Прокурор указала на пропуск заседания 30 сентября самой Янковской и ее адвокатами. Кроме того, правоохранительные органы предоставили данные о том, что фигурантка нарушила подписку о невыезде, покинув территорию страны, — о своем нахождении в Европе Янковская сообщала в Telegram-канале.

Уголовное дело Янковской началось с обвинений блогера Валерии Чекалиной. Она заявила, что стилист обманула ее на несколько миллионов рублей, закупив поддельные вещи вместо брендов. Позже Telegram-канал Mash сообщал об исчезновении вещественных доказательств по этому делу.