Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 17:32

Стилиста арестовали по делу о продаже подделок с «Садовода»

Стилиста Янковскую арестовали по обвинению в мошенничестве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гагаринский районный суд Москвы ужесточил меру пресечения для стилиста Эльвиры Янковской, обвиняемой в мошенничестве, сообщает РИА Новости. Вместо ранее назначенной подписки о невыезде суд избрал содержание под стражей. По версии следствия, Янковская занималась продажей контрафактной продукции с рынка «Садовод», выдавая товары за оригинальные брендовые изделия.

Гагаринский районный суд города Москвы постановил изменить Янковской Эльвире Мансуровне ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу сроком на шесть месяцев, — огласил решение судья.

Поводом для ужесточения меры пресечения стали нарушения со стороны обвиняемой. Прокурор указала на пропуск заседания 30 сентября самой Янковской и ее адвокатами. Кроме того, правоохранительные органы предоставили данные о том, что фигурантка нарушила подписку о невыезде, покинув территорию страны, — о своем нахождении в Европе Янковская сообщала в Telegram-канале.

Уголовное дело Янковской началось с обвинений блогера Валерии Чекалиной. Она заявила, что стилист обманула ее на несколько миллионов рублей, закупив поддельные вещи вместо брендов. Позже Telegram-канал Mash сообщал об исчезновении вещественных доказательств по этому делу.

суды
стилисты
мошенничество
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Новая жизнь»: Диброва показала поклонникам свое любовное гнездышко
Заворотнюк, жизнь в США, бездетность: куда пропала Екатерина Дубакина
В Сибири педофил-педагог лишился свободы на более 10 лет
Барнаульский маньяк обжаловал приговор за убийства женщин
Стало известно решение суда по аресту экс-замглавы метрополитена Москвы
Неизвестные существа искусали российских туристов во Вьетнаме
Посмертная маска Высоцкого не ушла с молотка из-за высокой цены
Педофил изнасиловал третьеклассницу после побега из тюрьмы
Суд арестовал экс-зампреда ульяновского правительства Пушкарева
«Да здравствует Путин»: украинскую активистку шокировали прохожие в Италии
Коварные кровопийцы выжили работников Google из офиса в Нью-Йорке
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году
Эксперт предупредил о главном риске ипотеки от МФО
В Раде заявили о кризисе партии Зеленского
Посадите в октябре — весной весь сад в персиковых шапках. Когда все только просыпается, он уже во всей красе, и так каждый год
Ведущую «Мужского и женского» выписали из больницы
В поисках мифа: 7 затерянных городов, которые не найдены
На Западе объяснили, почему ЕС примет любые условия США по Украине
«Вижу в этом возможность»: Стубб озвучил России новое предложение по СВО
Юрист ответил, могла ли Митрошина отмывать деньги через своих адвокатов
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.