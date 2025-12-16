Новый год-2026
16 декабря 2025 в 13:44

Стилист Бузовой назвал самые трендовые ткани в одежде на Новый год

Стилист Карстен посоветовал встречать Новый год в бархатной одежде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Чтобы встретить Новый год в трендовом образе, следует выбрать одежду из бархата, шелка или атласа, заявил «Радио 1» стилист певицы Ольги Бузовой Никита Карстен. Для праздничной ночи он посоветовал выбирать вещи под цвет глаз или волос.

Бархат вернулся в моду, шелк, атлас и все подобные ткани. Эти материалы отлично вписываются в тренд на «новую русскую эстетику» и позволяют создавать эффектные, но не кричащие образы. Например, можно сочетать атласную шелковую ткань с бархатным пиджаком. Это выглядит элегантно и стильно, — порекомендовал Карстен.

Помимо роскошных тканей с тактильной текстурой, в моде ностальгические силуэты, отметил стилист. Кроме того, на пике трендов находятся массивные украшения, например, чокер на шее или серьги.

Ранее Карстен заявил, что отсылки к 1980-м и 1990-м годам, а также русскому фольклору станут трендом Нового года. Он посоветовал присмотреться к ретро-моделям.

