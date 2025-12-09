ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 08:20

Задержан бывший мэр российского города

Экс-мэр Иванова Шаботинский задержан по подозрению в превышении полномочий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывший глава Иванова Александр Шаботинский задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

По версии следствия, Шаботинский использовал должностные полномочия на посту зампредседателя правительства Ивановский области. В частности, он создавал коммерческим компаниям благоприятные условия для заключения договоров на проведение капремонта многоквартирных домов. Инциденты происходили в период с 2020 по 2024 год. Всего по указанной схеме было заключено свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 млн рублей, подчеркнули в ведомстве.

До этого с бывшего вице-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера, осужденного по делу о превышении полномочий и получении взяток, взыскали 20,9 млн рублей. По данным региональной прокуратуры, в рамках расследования у фигуранта были найдены и изъяты денежные средства в размере более 3,8 млн рублей, ювелирные изделия, предварительно оцененные на сумму более 800 тыс. рублей.

Ивановская область
задержания
превышение полномочий
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры искореженного при столкновении с поездом автомобиля
Это просто хлеб с начинкой? Нет, это кулинарный шедевр!
Зоопсихолог объяснила бегство британского кота Ларри от Зеленского
Власти уточнили информацию о пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары
Забудьте о своих прошлых шубах! Готовим самую правильную на праздник
Экс-главу российского города заподозрили в превышении полномочий
Задержан бывший мэр российского города
Два российских космонавта вернулись на Землю
БПЛА атаковали Чувашию и ранили мирных жителей
«Полный провал»: на Украине осудили поездку Зеленского в Лондон
Ученые раскрыли диету, которая снижает риск деменции у пожилых
Российская многоэтажка приняла на себя удар украинского дрона
Женщина дала мигранту приют и сделала его секс-рабом
Врач раскрыла, чем можно заменить главный новогодний салат
Неожиданный поворот: в «Медвежью шубку» добавили яблоко — попробуйте!
«Солнцепек» выжег ВСУ, Киев готовит свой план: новости СВО к утру 9 декабря
«Настоящий друг»: позиция РФ удивила Китай на фоне одной проблемы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 декабря: инфографика
В США допустили отказ Трампа от урегулирования кризиса на Украине
«Опасное положение»: политолог озвучил детали возможного бегства Зеленского
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.