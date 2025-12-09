Задержан бывший мэр российского города

Бывший глава Иванова Александр Шаботинский задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

По версии следствия, Шаботинский использовал должностные полномочия на посту зампредседателя правительства Ивановский области. В частности, он создавал коммерческим компаниям благоприятные условия для заключения договоров на проведение капремонта многоквартирных домов. Инциденты происходили в период с 2020 по 2024 год. Всего по указанной схеме было заключено свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 млн рублей, подчеркнули в ведомстве.

До этого с бывшего вице-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера, осужденного по делу о превышении полномочий и получении взяток, взыскали 20,9 млн рублей. По данным региональной прокуратуры, в рамках расследования у фигуранта были найдены и изъяты денежные средства в размере более 3,8 млн рублей, ювелирные изделия, предварительно оцененные на сумму более 800 тыс. рублей.