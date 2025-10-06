Суд взыскал 20,9 млн рублей с бывшего вице-премьера одной из республик Суд взыскал 20,9 млн рублей с бывшего вице-премьера Алтая Пальталлера

С бывшего вице-премьера республики Алтай Роберта Пальталлера, осужденного по уголовному делу о превышении полномочий и получении взяток, взыскали 20,9 млн рублей, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, в рамках расследования у фигуранта были найдены и изъяты денежные средства в размере более 3,8 млн рублей, ювелирные изделия, предварительно оцененные на сумму более 800 тыс. рублей.

Суд второй инстанции удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, — сказано в сообщении.

По версии следствия, Пальталлер в период работы на посту первого зампредседателя правительства республики обзавелся имуществом общей стоимостью превышающей сумму его доходов и доходов членов семьи. В частности, у него появились пять объектов недвижимости и четыре автомобиля премиальных марок.

