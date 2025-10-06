Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 07:21

Суд взыскал 20,9 млн рублей с бывшего вице-премьера одной из республик

Суд взыскал 20,9 млн рублей с бывшего вице-премьера Алтая Пальталлера

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

С бывшего вице-премьера республики Алтай Роберта Пальталлера, осужденного по уголовному делу о превышении полномочий и получении взяток, взыскали 20,9 млн рублей, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, в рамках расследования у фигуранта были найдены и изъяты денежные средства в размере более 3,8 млн рублей, ювелирные изделия, предварительно оцененные на сумму более 800 тыс. рублей.

Суд второй инстанции удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, — сказано в сообщении.

По версии следствия, Пальталлер в период работы на посту первого зампредседателя правительства республики обзавелся имуществом общей стоимостью превышающей сумму его доходов и доходов членов семьи. В частности, у него появились пять объектов недвижимости и четыре автомобиля премиальных марок.

Ранее депутата из ДНР Татьяну Бондаренко обвинили сразу по двум статьям: за незаконную банковскую деятельность и за присвоение особо крупных сумм. Следствие считает, что она помогала обналичивать бюджетные деньги, которые были выделены на строительство укреплений в Курской области. Часть этих средств она, по версии следствия, забрала себе. Фактически речь идет о схеме с обналичиванием и выводом государственных средств под видом стройки.

Алтай
взятки
взыскания
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 250 дронов ночью атаковали Россию
ВСУ стали загонять наемников в необычный батальон
Меркель назвала косвенных виновников СВО
В Дагестане задержали трех пособников Сулейманова
Беляши — классический рецепт сытной татарской выпечки! Просто и сочно
Суд взыскал 20,9 млн рублей с бывшего вице-премьера одной из республик
Экс-советник Путина объяснил главную задачу государства на примере Долиной
Гладков назвал число жителей, оставшихся без света из-за атаки ВСУ
Раскрыты подробности атаки ВСУ на Тульскую область
Юрист рассказал, когда могут уволить за листания соцсетей на работе
Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь
Юрист рассказал, что обязательно нужно проверить перед покупкой квартиры
Следователи выясняют причины внезапного обрушения кровли жилого дома в ЛНР
Полигон ТБО на тысячу «квадратов» загорелся во Владивостоке
Земфира сохранила статус своего ИП в России
Мошенники научились воровать банковские данные с маркетплейсов
Социальные пенсии ждет значительное повышение с 2026 года
Обратили в пыль ВСУ и уничтожили танк: успехи ВС РФ к утру 6 октября
К чему снится, что вас хотят убить: как понять этот страшный сон
Россиянам объяснили, как правильно выбрать и установить вытяжку в ванную
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.