03 октября 2025 в 07:34

Депутат из ДНР оказалась причастна к хищениям на фортификациях под Курском

Депутата ДНР Бондаренко обвинили в хищениях на фортификациях в Курской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутата Народного совета ДНР Татьяну Бондаренко обвинили сразу по двум уголовным статьям — присвоение денежных средств в особо крупном размере и незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, женщина обвиняется в обналичивании и присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области.

Бондаренко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере организованной группой) и по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением особо крупного дохода), — подчеркнул собеседник агентства.

По данным следствия, депутат занималась обналичиванием похищенных средств по заказу бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также проходит по данному делу. Для этого она предоставляла реквизиты подконтрольных фирм, на которые переводились деньги с расчетного счета компании ООО «Сиеми», получившей аванс за строительство взводных опорных пунктов.

После перевода Бондаренко передавала Васильеву наличные, удерживая комиссию в размере 14–15%. В преступной деятельности ей помогал гражданский муж Максим Щетинин. Отмечается, что Васильев несколько раз обращался к услугам Бондаренко.

Ранее Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении Бондаренко в СИЗО по делу о растрате и незаконной банковской деятельности. Чиновницу заключили под стражу на один месяц и 25 суток. Дело в отношении нее расследует центральный аппарат СК.

ДНР
депутаты
мошенничество
уголовные дела
