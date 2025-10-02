Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 17:34

Депутата из ДНР отправили в СИЗО по подозрению в растрате

Татьяна Бондаренко Татьяна Бондаренко Фото: t.me/moscowcourts

Московский басманный суд принял решение о заключении в СИЗО депутата народного совета Донецкой Народной Республики Татьяны Бондаренко по делу о растрате и незаконной банковской деятельности. Чиновницу заключили под стражу на один месяц и 25 суток, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бондаренко Татьяны Валерьевны <…> на срок 1 месяц 25 суток, — отметили в пресс-службе.

Ранее бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов был задержан правоохранительными органами. Утверждается, что задержание произошло в отделе полиции, куда он прибыл по полученной повестке.

До этого экс-депутат Курской областной думы Васильев признал факт растраты 86 млн рублей. Его обвиняют в хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Васильев сообщил о заключении досудебного соглашения со следствием.

Москва
ДНР
суды
депутаты
