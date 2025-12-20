Где искать пухляк райдерам: топ-6 популярных горнолыжных курортов России Если вы думаете, что на горнолыжных курортах России цены как в Куршевеле, то ошибаетесь. Представляем топ доступных и удобных мест для катания в РФ

Впереди почти две недели отдыха. Кто-то проведет это время дома на диване, кто-то отправится на культурные мероприятия или в парк с семьей, а кто-то ждет не дождется новогодних каникул, чтобы всласть предаться любимому хобби — горным лыжам и сноуборду. Тем, кто предпочитает этот вид досуга, расскажем, где можно покататься на лыжах в России.

Рейтинг горнолыжных курортов России

Рейтинг самых популярных горнолыжных курортов России у каждого райдера свой. Кому-то важна богатая инфраструктура и комфортабельные номера в отелях. Для других наиболее значимым условием будет удобная дорога до места. Для семей с детьми на первое место выйдет наличие склонов для катания малышей; новичкам придется по душе, если на курорте будут доступны уроки от инструкторов.

Для того чтобы понять, какой курорт подходит именно вам, придется не только внимательно прочитать предложенную ниже подборку, но и узнать отзывы других любителей горных лыж и сноубордов. И наконец, лично протестировать все локации.

Рейтинг горнолыжных курортов России Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Топ-3 горнолыжных курортов России

На сегодняшний день на территории России насчитывается порядка 400 горнолыжных курортов. В это число входят и крупные горнолыжные комплексы международного уровня, и небольшие лыжные базы в провинциальных городах.

Среди всего этого многообразия можно уверенно выделить топ-3 горнолыжных курортов России:

Склоны Северного Кавказа близ поселка Красная Поляна в Адлерском районе Сочи. Склоны близ поселка Шерегеш, расположенного в 373 км от города Кемерово. Склоны Кавказского хребта неподалеку от поселка Домбай в Карачаево-Черкесии.

Расскажем о них чуть подробнее.

В Адлерском районе находится сразу четыре горнолыжных курорта. Сезон здесь длится с середины декабря по конец марта. Если южный регион не балует снегом, то склоны курортов стараются открыть хотя бы за пару дней до конца декабря — эта локация чрезвычайно популярна как место встречи Нового года. Соответственно, людей на склонах всегда много.

Здесь имеется большое количество сложных трасс, поэтому именно эти курорты чрезвычайно популярны у профессионалов. Одновременно на склонах Северного Кавказа организовано достаточно мест, где могут попробовать свои силы новички или дети. Обилие трасс на всех четырех курортах может запутать даже опытного райдера, поэтому рекомендуется запастись картой, чтобы не искать то, что нужно, а потратить это время на любимое занятие.

Общая протяженность всех официальных трасс, расположенных на курортах близ поселка Красная Поляна, составляет 168 км. Любители острых ощущений предпочитают им внетрассовые зоны, что нередко опасно для жизни.

Благодаря тому, что здесь самая богатая инфраструктура и хорошая транспортная доступность, горнолыжные курорты близ Красной Поляны возглавляют топ горнолыжных курортов России. Добраться сюда можно на личном автомобиле или на пригородном поезде из Сочи. Кроме этого, в Адлерский район ходят рейсовые автобусы, а во время горнолыжного сезона здесь запускают шаттлы Ski-bus, на которых можно доехать от Сочи до любого из отелей близ Красной Поляны. Места в отелях лучше бронировать с осени — это позволит получить скидку за раннюю бронь и даст гарантию того, чтобы вы сможете жить максимально близко месту зимнего отдыха.

Где в России катаются на лыжах Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помимо катания на лыжах и сноубордах здесь достаточно и других развлечений:

катание на ватрушках

аренда снегоходов

экскурсия на оленью ферму

аквапарк

открытый каток

катание на хасках

До склонов близ поселка Шерегеш, где в России катаются на лыжах те, кто предпочитает более холодный климат, добираться не менее удобно, чем до Адлерского района. Как правило, туристы предпочитают пользоваться авиарейсами до Кемерово или Новокузнецка, откуда доезжают до курорта на рейсовых автобусах или арендованных автомобилях. Кроме того, сюда можно приехать и на личной машине.

На этом горнолыжном курорте также прекрасно развита инфраструктура, сезон длится более 250 дней в году, здесь 18 подъемников и 15 трасс разных уровней сложности общей протяженностью 35 км. Именно склоны горы Каритшал и соседних с ней вершин — одно из самых популярных мест в России, где катаются на горных лыжах и сноубордах по пухляку (пухляк, или паудер, — толстый слой свежевыпавшего снега, по которому очень легко катится доска или горные лыжи).

Заказывать отели здесь также лучше заранее, чтобы получилось дешевле. Зимой курорт чрезвычайно популярен среди любителей горных лыж, поэтому для туристов предусмотрены всевозможные виды развлечений:

развлекательные программы для детей и взрослых

бани или сауны в отелях

спа-процедуры

открытый каток

аренда снегоходов

полеты на параплане

вертолетные экскурсии

Третья из наиболее популярных локаций, где катаются на лыжах в России, расположена близ поселка Домбай. Это один из старейших горнолыжных центров России. Из-за особенностей климата сезон имеет подвижные даты, однако туристы отмечают, что лучше всего сюда приезжать в период с декабря по апрель. Здесь 19 трасс разной степени сложности, их длина составляет всего около 20 км, однако перепады высот достигают 1,5 км. При этом один из черных спусков позволяет любителям экстрима прокатиться с высоты более 3 км. Курорт обслуживают 13 подъемников, причем имеются как закрытые, так и открытые. Инфраструктура на курорте развита хорошо, вокруг склонов расположены комфортабельные отели и кафе, главной достопримечательностью курорта считаются пейзажи Тебердинского заповедника.

Здесь к услугам туристов есть экстремальный вид развлечений — хели-ски. Любителей острых ощущений поднимают на вертолете в горы, откуда они скатываются по нетронутым склонам.

Добавим, что по соседству, близ поселка Архыз, располагается еще один горнолыжный курорт, однако местность там не столь живописная, отсутствуют опасные трассы, при этом широко развита дополнительная инфраструктура и есть отличные спуски для детей. Здесь имеется 14 трасс, общая протяженность которых составляет более 26 км. Перепады высот — порядка 1,8 км. Однако курорт обслуживают всего четыре подъемника, что неизбежно приводит к очередям.

До обоих горнолыжек в Карачаево-Черкесии лучше всего добираться на личном автомобиле или долететь до Минвод и оттуда добираться своим ходом 200 км.

Горнолыжные курорты России на карте Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лучшие горнолыжные курорты России

Помимо вышеупомянутой тройки можно выделить еще ряд популярных среди туристов горнолыжных курортов России.

Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии. Разнообразные склоны, долгий сезон, большие перепады высот и широкий выбор черных трасс. Добираться лучше на личном автомобиле или из аэропортов Нальчика и Минвод. Большой выбор отелей, а цены ниже, чем на курортах первой тройки. Из дополнительных развлечений — конные прогулки и катание на «ватрушках».

Склоны Уральских гор близ села Абзаково. В силу того, что горы старые, здесь нет больших перепадов высот и черных трасс. Зато имеется 13 трасс протяженностью 17 км для тех, кто любит более спокойный отдых: максимальный перепад высот здесь составляет чуть более 300 м. Имеется восемь подъемников. Сезон длится с ноября до начала мая. Трассы отлично подходят для новичков, любителей беговых лыж и катания на снегоходах. Добираться сюда лучше из аэропортов Челябинска или Уфы. Гостиниц в округе немного, поэтому места лучше бронировать загодя. Из дополнительных вариантов отдыха — аквапарк, зоопарк, питомник хаски и развлекательный центр.

Также стоит упомянуть еще одну популярную локацию — склоны Алтайских гор близ города Белокурихи. Здесь находится сразу пять горнолыжных комплексов. Тут большое количество трасс разных уровней сложности, которые также могут похвастаться хорошим пухляком. Черных спусков здесь также не имеется, максимальный перепад высот — чуть более 500 м, зато склоны подойдут для тех, кто не очень уверенно держится на лыжах или доске. На курортах хорошо развита инфраструктура, в округе имеется большое количество отелей. Добираться сюда проще на автомобиле, однако можно долететь и до Барнаула, а оттуда доехать рейсовым автобусом. Из дополнительных видов отдыха — катание на снежных мотоциклах, верховая езда и прогулки на воздушных шарах.

Топ горнолыжных курортов России Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зачем искать горнолыжные курорты России на карте

В интернете можно найти множество подборок мест, где катаются на горных лыжах в России. Нередко они содержат карту, где отмечены все самые крутые, недорогие, малолюдные или популярные курорты. Такая информация будет полезна на этапе, когда вы уже определились с местом, куда поедете кататься, и теперь отыскиваете оптимальный способ добраться туда.

В этом случае на карте необходимо искать ближайший аэропорт или вокзал. Если планируете добираться на личном автомобиле — смотрите удобные дороги, а также заранее узнайте, сколько стоит парковка на весь срок пребывания на курорте и где расположены заправки и автосервисы. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге такая информация поможет вам сэкономить время и нервы.

Помимо этого, на карте можно отыскать близлежащие города, чтобы в случае необходимости можно было выбраться туда — сменить обстановку, посетить местные достопримечательности и приобрести сувениры или подарки для друзей.