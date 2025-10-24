Что взять с собой в самолет в ручную кладь: как не испортить перелет

Составление списка вещей для ручной клади, которую можно взять в самолет, требует повышенного внимания, ведь нужно грамотно распределить вещи между чемоданом и сумкой для салона. Что взять с собой в самолет в ручную кладь? В первую очередь это паспорт и билеты, мобильный телефон, планшет или ноутбук, необходимые в полете медикаменты и минимальный набор личных принадлежностей для комфортного полета.

Лимиты ручной клади

Важно помнить о лимитах: большинство авиаперевозчиков разрешают провозить сумку весом 5–10 килограммов и габаритами не более 55 × 40 × 25 сантиметров. Под ручной кладью подразумеваются предметы, которые пассажир размещает прямо в салоне воздушного судна. Авиакомпании не взимают отдельную плату за провоз таких вещей, однако вводят жесткие требования к весу и размерам сумок.

Где проверяют сумки

Контроль ручной клади осуществляется на разных этапах: вначале при регистрации служащие аэропорта используют весы и рамку-калибратор для оценки параметров сумки. После этого на пункте досмотра изучают содержимое на экране интроскопа, уделяя особое внимание жидким и гелеобразным веществам. У выхода на посадку персонал вправе еще раз проверить габариты, что особенно актуально для лоукостеров. За превышение параметров придется доплатить, а запрещенные предметы придется выбросить.

Что можно брать в полет

В ручной клади разрешено перевозить одежду, гигиенические принадлежности, электронные гаджеты (ноутбук, планшетный компьютер, смартфон, камеру), лекарства, необходимые в полете (с рецептами), питание для младенца на период полета, трости или костыли после досмотра, букет, верхнюю одежду, деньги, книги, зонт-трость, портфель или дамскую сумочку. Жидкие и гелеобразные субстанции допускаются исключительно в емкостях до 100 мл, причем все флаконы должны уместиться в одном прозрачном пакете литрового объема. Исключения составляют детское питание и рецептурные медпрепараты — их разрешается проносить без ограничений по объему.

Что можно взять с собой в ручную кладь на борт авиалайнера? Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрещенные вещи

Строго запрещается провозить в ручной клади колющие и режущие предметы, огнестрельное и холодное оружие, взрывоопасные и огнеопасные вещества, литий-ионные аккумуляторы емкостью более 30 тыс. мАч, спиртные напитки в стеклянной таре из городских торговых точек (разрешены только покупки из дьюти-фри в запечатанной упаковке), токсичные субстанции, наркотические средства и иные запрещенные предметы.

Решая, что взять с собой в самолет в ручную кладь, изучите правила конкретного авиаперевозчика на официальном сайте — требования могут различаться. Проведите взвешивание и замеры сумки дома, упакуйте жидкости в прозрачную упаковку. Грамотная укладка избавит вас от неожиданностей в аэропорту и обеспечит приятное путешествие.

