Что взять из еды в самолет: советы для аллергиков, детей и веганов

Что взять из еды в самолет: советы для аллергиков, детей и веганов

Что взять из еды в самолет: советы для аллергиков, детей и веганов

Планируя перелет, многие задумываются, что брать с собой из еды на борт, чтобы не голодать в пути. Важно учитывать правила авиакомпаний и таможни, чтобы избежать проблем на досмотре. В этой статье разберем, как выбрать подходящие продукты для разных нужд.

Универсальный перекус под облаками

В ручную кладь можно брать твердые продукты без ограничений по весу, если они не превышают нормы клади, — орехи, шоколад, печенье, чипсы, фрукты вроде яблок или бананов, сухофрукты, бутерброды с сыром или колбасой, вареные яйца. Жидкости и напитки ограничены: емкости до 100 мл, общий объем до 1 л в прозрачном пакете. Детское питание, молочные смеси и соки для малышей — без лимита, если это нужно в полете. На борту многие авиакомпании предлагают еду, но для длительных рейсов лучше взять свое, особенно если есть предпочтения.

Что брать с собой из еды на борт людям с особыми потребностями

В целом авиакомпании предлагают до 15–20 видов специального питания: для аллергиков, диабетиков и веганов, но эти наборы часто нужно бронировать при покупке билета. Если такой услуги нет, то лучше взять что-то свое.

Беременным женщинам: чтобы бороться с тошнотой, возьмите имбирное печенье, крекеры, зеленое яблоко. Подойдет для перекуса и бутерброд с цельнозерновым хлебом и отварным мясом.

Аллергику и человеку с непереносимостью лактозы: безопаснее всего взять еду, приготовленную самостоятельно. Это могут быть рисовые хлебцы, фрукты, безлактозные сырники или маффины.

Спортсмену для поддержания энергии нужны белки и сложные углеводы. Подойдет отварная куриная грудка, киноа, бананы, протеиновые батончики без сахара.

Если берете еду для ребенка, избегайте сладостей — они вызывают гиперактивность. Лучше взять детское пюре в мягкой упаковке (пауч), сухарики, сырные палочки, нарезанные соломкой овощи.

Вегану подойдет хумус с овощными палочками, нутовые маффины, веганские батончики, тофу.

Мусульманину или иудею: если не успели заказать халяль или кошер, берите продукты в заводской упаковке с маркировкой. Подойдет несоленый арахис, финики, сушки.

Перелет: что брать с собой из еды на борт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем питаться под облаками, пока летите на борту воздушного лайнера до пункта назначения — решайте по своим нуждам. Но всегда упаковывайте еду герметично, чтобы не было запахов, неприятных для других пассажиров. Так перелет пройдет комфортно, без голода и сюрпризов. Проверьте правила вашей авиакомпании заранее.

Ранее мы рассказывали, как быстро и грамотно собрать чемодан и что обязательно нужно убрать из ручной клади.