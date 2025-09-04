Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 11:34

Французские шоколадные кексы «Мадлен». Шарлотка рядом не стояла!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти кексики — настоящее воплощение французской элегантности в домашней выпечке! Их плотная влажная текстура, насыщенный шоколадный вкус с нотками миндаля и хрустящая корочка покоряют с первого укуса. Идеальное угощение к утреннему кофе или вечернему чаю, которое одинаково любят взрослые и дети.

Для приготовления вам понадобится: 150 г темного шоколада (70%), 100 г сливочного масла, 6 яиц, 2/3 стакана сахара, 3/4 стакана муки, 50 г молотого миндаля, 1 ч. л. разрыхлителя и 2 ч. л. растительного масла для формы. Разогрейте духовку до 180 °C. Формы для маффинов смажьте маслом или используйте бумажные вкладыши.

Шоколад и сливочное масло растопите на водяной бане, помешивая до однородности. Дайте немного остыть. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Добавьте шоколадную смесь, перемешайте. Всыпьте муку, молотый миндаль и разрыхлитель, аккуратно соедините.

Белки взбейте в крепкую пену и вмешайте в тесто движениями снизу вверх. Разлейте тесто по формам, заполняя их на 2/3. Выпекайте 18–20 минут до сухой зубочистки. Дайте немного остыть в формах — так кексики не осядут. Подавайте теплыми с шариком ванильного мороженого или просто посыпьте сахарной пудрой.

Эти кексики хороши тем, что их вкус раскрывается по-разному: теплые они нежные и тающие, а через день становятся более плотными и насыщенными — идеально для обмакивания в кофе! Храните их в герметичной коробке — они останутся свежими до пяти дней.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кексы
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казахстане опровергли новости о задержании высокопоставленного чиновника
Девятиклассник умер после первого дня в школе
С восточным акцентом: маринованная капуста с имбирем и куркумой
Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за «виртуального» пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Путин запустил сразу восемь объектов инфраструктуры Дальнего Востока
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.