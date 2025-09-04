Французские шоколадные кексы «Мадлен». Шарлотка рядом не стояла!

Эти кексики — настоящее воплощение французской элегантности в домашней выпечке! Их плотная влажная текстура, насыщенный шоколадный вкус с нотками миндаля и хрустящая корочка покоряют с первого укуса. Идеальное угощение к утреннему кофе или вечернему чаю, которое одинаково любят взрослые и дети.

Для приготовления вам понадобится: 150 г темного шоколада (70%), 100 г сливочного масла, 6 яиц, 2/3 стакана сахара, 3/4 стакана муки, 50 г молотого миндаля, 1 ч. л. разрыхлителя и 2 ч. л. растительного масла для формы. Разогрейте духовку до 180 °C. Формы для маффинов смажьте маслом или используйте бумажные вкладыши.

Шоколад и сливочное масло растопите на водяной бане, помешивая до однородности. Дайте немного остыть. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Добавьте шоколадную смесь, перемешайте. Всыпьте муку, молотый миндаль и разрыхлитель, аккуратно соедините.

Белки взбейте в крепкую пену и вмешайте в тесто движениями снизу вверх. Разлейте тесто по формам, заполняя их на 2/3. Выпекайте 18–20 минут до сухой зубочистки. Дайте немного остыть в формах — так кексики не осядут. Подавайте теплыми с шариком ванильного мороженого или просто посыпьте сахарной пудрой.

Эти кексики хороши тем, что их вкус раскрывается по-разному: теплые они нежные и тающие, а через день становятся более плотными и насыщенными — идеально для обмакивания в кофе! Храните их в герметичной коробке — они останутся свежими до пяти дней.

