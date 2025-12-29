Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 15:22

Готовлю новогодние коктейли: яркие, вкусные и волшебные — три топ-рецепта из моей коллекции! Гости забудут про шампанское

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Праздничный напиток — это не обязательно алкоголь. Это цвет, аромат, игра текстур и ощущение волшебства. Наши рецепты дарят именно это: они красиво выглядят, вкусно пахнут мятой, ягодами и цитрусами, а их приготовление — само по себе небольшое новогоднее чудо.

Рождественский пунш

В кувшине смешиваю 1 литр яблочного сока, 500 мл клюквенного морса, сок одного апельсина и одного лимона. Добавляю 2-3 палочки корицы, 3-4 звездочки бадьяна и 5-6 горошин душистого перца. Довожу смесь почти до кипения на медленном огне (не кипятить!), затем снимаю, накрываю и настаиваю 15 минут. Разливаю по бокалам, добавляю в каждый дольку апельсина и несколько свежих или замороженных ягод клюквы.

Мандариновый физ

В высокий бокал выжимаю сок одного спелого мандарина. Добавляю 2 ст. л. ванильного сиропа или сахарного сиропа по вкусу. Наполняю бокал на 2/3 газированной водой и аккуратно перемешиваю. Сверху медленно, по стенке, доливаю 100 мл холодного апельсинового сока, чтобы создать красивый градиент. Украшаю долькой мандарина и соломинкой.

Ягодный мохито

В высокий стакан кладу горсть свежей или размороженной клубники и малины, 5-6 листиков свежей мяты и 2 ст. л. сахара или сиропа. Аккуратно разминаю ингредиенты мадлером или толкушкой, чтобы выпустить сок. Наполняю стакан льдом почти до верха, затем заливаю газированной водой или спрайтом. Аккуратно перемешиваю, украшаю веточкой мяты и целой ягодой.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

Проверено редакцией
Читайте также
Омлет больше не в чести — беру сыр и делаю хрустящие шарики: копеечный завтрак
Общество
Омлет больше не в чести — беру сыр и делаю хрустящие шарики: копеечный завтрак
Закусочный рулет «Царский»: эффектная холодная закуска для новогоднего стола — собираем за 15 минут
Общество
Закусочный рулет «Царский»: эффектная холодная закуска для новогоднего стола — собираем за 15 минут
Идеальные закуски к красному вину: руководство по гармонии вкуса
Семья и жизнь
Идеальные закуски к красному вину: руководство по гармонии вкуса
Идеальная пара для водки! Лучшие закуски: не только огурцы
Семья и жизнь
Идеальная пара для водки! Лучшие закуски: не только огурцы
Надоел обычный? Королевский «Оливье» — вкус, проверенный временем, с дымком и невероятным вкусом
Общество
Надоел обычный? Королевский «Оливье» — вкус, проверенный временем, с дымком и невероятным вкусом
еда
напитки
рецепты
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герасимов поделился успехами в зоне СВО в последний месяц 2025-го
Герасимов назвал число населенных пунктов, освобожденных в 2025 году
В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему вице-губернатору
Канье Уэст поделился мечтой о поездке в Сибирь
В Подмосковье внедрили более 50 проектов с применением ИИ
Экс-мэра Иваново стали подозревать в получении взятки
Путин собрал совещание по ситуации в зоне спецоперации
Косметолог объяснила, как правильно наносить макияж в зимний период
Школьница истекла кровью после пирсинга губы
Мужчину наказали за ложь о добрачной жизни молодой жены
Российская гимнастка вошла в топ-10 лучших спортсменов 2025 года
Россиянам рассказали, как не стать жертвой аферистов в Новый год
Арбитр из Казани урегулировал конфликт с побитым им пешеходом
«Выйдет победителем»: в Европе раскрыли, чем закончится украинский конфликт
«Должен работать россиянин»: Гладилин выступил против испанца в «Спартаке»
Тренер испанской «Валенсии Б» погиб в Индонезии
Петербург превратился в город-каток с сотнями ДТП
Новые переговоры Путина и Трампа: что известно, план Киева и ЕС разрушен
Офтальмолог опровергла популярный миф о близорукости
Новоуренгойцы за год заплатили более 100 тыс. рублей штрафов за шум
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.