Готовлю новогодние коктейли: яркие, вкусные и волшебные — три топ-рецепта из моей коллекции! Гости забудут про шампанское

Праздничный напиток — это не обязательно алкоголь. Это цвет, аромат, игра текстур и ощущение волшебства. Наши рецепты дарят именно это: они красиво выглядят, вкусно пахнут мятой, ягодами и цитрусами, а их приготовление — само по себе небольшое новогоднее чудо.

Рождественский пунш

В кувшине смешиваю 1 литр яблочного сока, 500 мл клюквенного морса, сок одного апельсина и одного лимона. Добавляю 2-3 палочки корицы, 3-4 звездочки бадьяна и 5-6 горошин душистого перца. Довожу смесь почти до кипения на медленном огне (не кипятить!), затем снимаю, накрываю и настаиваю 15 минут. Разливаю по бокалам, добавляю в каждый дольку апельсина и несколько свежих или замороженных ягод клюквы.

Мандариновый физ

В высокий бокал выжимаю сок одного спелого мандарина. Добавляю 2 ст. л. ванильного сиропа или сахарного сиропа по вкусу. Наполняю бокал на 2/3 газированной водой и аккуратно перемешиваю. Сверху медленно, по стенке, доливаю 100 мл холодного апельсинового сока, чтобы создать красивый градиент. Украшаю долькой мандарина и соломинкой.

Ягодный мохито

В высокий стакан кладу горсть свежей или размороженной клубники и малины, 5-6 листиков свежей мяты и 2 ст. л. сахара или сиропа. Аккуратно разминаю ингредиенты мадлером или толкушкой, чтобы выпустить сок. Наполняю стакан льдом почти до верха, затем заливаю газированной водой или спрайтом. Аккуратно перемешиваю, украшаю веточкой мяты и целой ягодой.

