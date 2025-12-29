Новый год — 2026
В Минобороны сообщили, зачем ВСУ отправили в Купянск шесть групп военных

Минобороны: ВСУ отправили военных в Купянск для видеосъемки

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины отправили в Купянск шесть групп военных, сообщили в ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По информации ведомства, они должны были провести видеосъемку с вывешиванием флага на подконтрольной России территории.

Военнопленный Валерий Соколенко сдался российским военнослужащим в Купянске, куда его направило командование в составе одной из шести групп для проведения видеосъемки вывешивания флага на подконтрольной российским подразделениям территории, — сообщили в ведомстве.

Ранее в МО уточнили, что подразделения российской группировки «Запад» за сутки отразили две попытки прорыва к Купянску со стороны украинских формирований, включающих иностранных наемников. Атаки были отбиты в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка. По данным оборонного ведомства, в ходе боев было уничтожено 26 солдат противника и 17 единиц военной техники.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявлял о больших потерях украинских войск при попытках атаковать Купянск. По его словам, это свидетельствует об истощении резервов ВСУ.

