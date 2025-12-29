На Украине загорелся участок газопровода

Пожарные машины на месте пожара на магистральном газопроводе в Мукачевском районе Закарпатской области Украины

В Мукачевском районе Закарпатской области начался пожар на магистральной газовой трубе, сообщает региональная Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Возгорание произошло неподалеку от села Россошь. На месте происшествия работают 21 спасатель и семь единиц пожарной техники.

Журналист Виталий Глагола сообщил, что пожар произошел на одном из участков газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, уточнив, что возгорание не затронуло компрессорную станцию в Россоши. По его словам, местные жители слышали взрыв и видели пламя в окрестностях соседних сел. Сведений о жертвах и пострадавших не представлено.

В ГСЧС сообщили о перекрытии клапана газопровода, что привело к снижению интенсивности горения. Ведомство также подчеркнуло, что инцидент не потребовал остановки подачи газа населению. Правоохранительные органы проводят расследование для установления причины пожара.

Ранее в Одессе раздался взрыв на энергетическом объекте. В областной администрации уточнили, что в результате этого начались пожары, но спасатели локализовали возгорание. Инцидент произошел в середине ноября.