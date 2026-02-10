Власти Украины начали насильственную мобилизацию этнических венгров, проживающих в Закарпатье. По данным СМИ, вербовщики похищают мужчин и отправляют их на передовую без надлежащей военной подготовки, что приводит к массовой гибели людей. Против охоты на венгров уже выступил официальный Будапешт, пригрозивший Киеву жесткими мерами. Как на Украине ущемляют права венгерского народа и кто поможет его представителям спастись от верной гибели — в материале NEWS.ru.

Что известно о мобилизации закарпатских венгров

InfoBRICS пишет, что Киев начал принудительно набирать в войска представителей этнических групп, которые считаются «нежелательными» для Украины. Речь в первую очередь идет о русских и венграх.

Один из самых громких инцидентов произошел в Береговском районе Закарпатской области — о нем в конце января рассказывал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) забрали венгра прямо с улицы и отправили в тренировочный лагерь с антисанитарными условиями. Новобранца, который страдал от проблем с сердцем и нуждался в регулярном лечении, принуждали к тяжелым физическим нагрузкам. Из-за этого состояние мобилизованного резко ухудшилось, он скончался от сердечного приступа.

Политический директор аппарата премьера Венгрии Балаш Орбан позже заявил, что это не единичный случай — подобные инциденты все чаще происходят на Украине. Он выразил резкое недовольство бездействием европейских властей: поскольку у покойного были паспорта и Украины, и Венгрии, он являлся и гражданином ЕС.

«На Украине мобилизация превратилась в самую настоящую охоту на людей: поступают сообщения об избиениях, незаконных задержаниях и призыве тех, кто ни при каких обстоятельствах не может участвовать в военных действиях. Спустя четыре года конфликта это и есть наша реальность. А брюссельская элита продолжает закрывать глаза», — сказал венгерский политик.

Старший научный сотрудник Академии военных наук военный эксперт Владимир Прохватилов в беседе с NEWS.ru назвал ужесточение мобилизации на Украине и набор в войска представителей этнических меньшинств вполне ожидаемым.

«Численность ВСУ снижается. Главкому Сырскому нужно восполнять потери, поэтому работа ТЦК усилилась. Берут всех, до кого дотянутся», — пояснил он.

Как ущемляют права венгров на Украине

Кампания по дискриминации венгров началась задолго до конфликта на Украине. В Закарпатье с IX века живут более 150 тысяч представителей этой народности, сохранивших свой национальный уклад и язык. Однако Киев официально не относит их к коренным народам, как и русских.

В 2018 году в стране вступил в силу закон «Об образовании», который запрещает закарпатским венграм получать образование на венгерском языке. В декабре 2020-го Служба безопасности Украины нагрянула с масштабными обысками в отделения благотворительного фонда в Закарпатье, обвинив его сотрудников в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Уже после начала СВО издание Globe and Mail опубликовало интервью с уроженцами Закарпатья, которые рассказали, что подверглись допросам из-за публикаций в соцсетях, — их посты якобы содержали «сепаратистский» контент. Еще одного из собеседников СМИ два часа продержали на КПП под дулом автоматов, когда он вез гуманитарную помощь, — подозрения у силовиков вызвали закарпатские автомобильные номера.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил NEWS.ru, что Венгрия еще несколько лет назад предлагала Украине создать в Закарпатье венгерскую культурно-национальную автономию и признать ее жителей коренным народом.

«Украина наотрез отказалась, поскольку она строит моноэтническое государство, где все граждане — украинцы», — пояснил собеседник.

Тогда, по его словам, на помощь венграм пришел Будапешт, который стал давать венгерское гражданство жителям Закарпатья. Многие из них получили в Венгрии работу, но после закрытия границ на фоне конфликта десятки тысяч венгерских мужчин стали заложниками Киева.

По словам военного эксперта Ивана Коновалова, закарпатские венгры стали для военкомов относительно легкой мишенью. Если в других регионах Украины местные жители пытаются дать отпор ТЦК, когда видят очередную попытку «бусификации», то за венгров, румын или греков украинцы не заступаются. При этом власти Украины воспринимают Венгрию как враждебное государство из-за отказа поставлять Киеву оружие или поддерживать антироссийскую политику, заметил собеседник NEWS.ru.

«И это при том, что Венгрия поставляет на Украину столь необходимое ей сейчас электричество. Киевский режим в очередной раз проявляет свою полную невменяемость», — считает Коновалов.

Как Венгрия ответит на мобилизацию в Закарпатье

Венгерский премьер Виктор Орбан уже пообещал вынести вопрос о принудительной мобилизации на Украине на обсуждение всего Евросоюза, а также объявил о высылке из своей страны всех украинских чиновников, причастных к насильственному набору в ВСУ.

«Когда-то мы выглядели как слабаки и позволяли обращаться с нами высокомерно. Это в прошлом. Лучше это понимать всем нашим соседям, особенно Украине», — подчеркнул политик.

Журавлев считает, что Будапешт попытается поднять «максимальный шум» в Брюсселе. Он также не исключил, что Орбан задействует свои тесные связи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы надавить на украинские власти.

«Я не исключаю, что Трамп попытается за венгров вступиться и, что называется, топнет ножкой. Но украинским чиновникам Трамп теперь не указ. Во-первых, он уже денег не платит. Во-вторых, они, как и европейцы, постараются Трампа пересидеть», — полагает Журавлев.

На данный момент, считает собеседник, участь венгров на Украине незавидна.

«Единственный реальный выход для них — попасть на фронт, сдаться в русский плен, а потом уехать в Венгрию. Думаю, наши их выпустят», — резюмировал эксперт.

