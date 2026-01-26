На Украине задержали скрывавшего доходы депутата Прокуратура Украины: депутат в Закарпатье скрывал миллионные доходы

Депутат районного совета в Закарпатской области скрывал миллионные доходы, сообщила региональная прокуратура в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что он проживал в частном доме, украшенном позолотой.

Закарпатская областная прокуратура предъявила обвинения депутату Береговского районного совета в предоставлении заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем, — говорится в сообщении

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год чиновник не указал имущество и доходы на общую сумму около $194 тыс. (14 млн рублей). В частности, депутат не задекларировал автомобиль Ford Mustang, а также финансовые операции, связанные с куплей-продажей дорогостоящего автомобиля Mercedes-Benz.

Ранее стало известно, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отрицает все обвинения в свой адрес. Политика обвинили в подкупе депутатов.

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что новые коррупционные обвинения против Тимошенко стали последней каплей в вопросе финансирования Киева. Она призвала перенаправить деньги польских налогоплательщиков на решение внутренних проблем и улучшение жизни граждан.