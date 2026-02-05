«Не пушечное мясо»: Орбан сделал резкую отповедь Киеву

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в социальной сети Х подчеркнул, что Будапешт не позволит использовать венгров в качестве «пушечного мяса». В ответ на гибель закарпатского венгра в рамках принудительной мобилизации, он пообещал выслать из страны всех ответственных за это украинских чиновников.

В конце января министр иностранных дел Петер Сийярто уже заявлял о гибели закарпатского венгра. Он сравнил мобилизацию с «охотой на людей».

Еще один венгр <…> погиб в результате принудительной мобилизации на Украине. Это недопустимо <…> Все украинские чиновники, ответственные за принудительную мобилизацию, будут незамедлительно высланы из Венгрии, — заявил венгерский премьер.

Ранее в городе Яворове Львовской области в ТЦК скончался мужчина. О его смерти первой рассказала супруга, опубликовавшая сообщение в соцсетях и потребовавшая разъяснений от военкомата, а также проведения расследования. По предварительной информации, 48-летний мужчина умер через четыре часа после задержания. В военкомате заявили, что его разместили в комнате отдыха, после чего спустя некоторое время другие военнообязанные сообщили, что ему стало плохо.







