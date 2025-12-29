«Всегда выходи на сцену»: Исакова простилась с Алентовой

Актриса Вера Алентова была человеком редкой душевной тонкости, она поддерживала коллег в самые сложные моменты, заявила на церемонии прощания с артисткой Виктория Исакова. Она отметила исключительную роль Алентовой в жизни театра имени Пушкина и ее преданность сцене, передает корреспондент NEWS.ru.

Вера Валентиновна была нежнейшим человеком, нежнейшим. То, как она умела невероятно поддержать и сказать одним словом, что-то сказать такое, после чего тебе действительно хотелось двигаться дальше и жить, понимать, что впереди еще много чего прекрасного, — сказала Исакова.

Исакова также обратила внимание на то, что служение театру требует колоссальных физических и эмоциональных ресурсов. Она подчеркнула, что Алентова выходила на сцену до последнего дня, несмотря на огромную нагрузку, и каждый ее выход вызывал у зрителей сильные переживания и искренний восторг. Актриса вспомнила совет, который Алентова дала ей в тяжелый период жизни: всегда выходи на сцену, потому что сцена спасает.

Что бы ни было, сцена тебя спасет. Я, конечно, понимаю, что сил нет, нет энергии, но это «всегда выходи на сцену», оно, конечно, останется со мной на годы вперед. Мне очень непонятно, как театр будет жить без Веры Валентиновны, — вспомнила артистка.

Говоря о будущем театра, Исакова призналась, что ей трудно представить его жизнь без Алентовой. Она напомнила, что актриса посвятила этому месту 60 лет, называя театр своим домом, и отметила, что сегодня этот дом «осиротел». Завершая выступление, Исакова подчеркнула, что память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах коллег — с любовью, восхищением, трепетом и благодарностью.

Ранее художественный руководитель театра Писарев зачитал телеграмму от президента России Владимира Путина на прощании с Алентовой. Глава государства назвал ее замечательной и талантливой актрисой театра имени Пушкина, которому она посвятила многие годы своего творческого пути, а также выразил соболезнования в связи с ее уходом.