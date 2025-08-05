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05 августа 2025 в 14:25

Яркий свекольный хумус — полезная закуска за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свекольный хумус — это яркая и полезная вариация традиционной восточной закуски. Нежный вкус нута сочетается со сладковатыми нотками свеклы, создавая гармоничный и питательный состав. Такой хумус станет отличным вариантом для полезного перекуса или оригинальной закуски к праздничному столу.

Ингредиенты:

  • нут — 350 г;
  • пищевая сода — 1 ч. л;
  • свекла — 200 г;
  • лимонная цедра — с 1 лимона;
  • соль — 1 ч. л;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • оливковое масло — 4 ст. л;
  • тахини — 70 г.

Приготовление:

  1. Нут замочите на ночь в воде с добавлением соды.
  2. Отварите нут до мягкости (около 1,5 часа).
  3. Свеклу запеките в духовке или отварите до готовности.
  4. В блендере измельчите нут со свеклой, чесноком и тахини.
  5. Добавьте лимонную цедру, соль и оливковое масло.
  6. Взбивайте до получения однородной кремообразной массы.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
хумус
рецепты
свекла
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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