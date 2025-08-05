Яркий свекольный хумус — полезная закуска за 15 минут

Свекольный хумус — это яркая и полезная вариация традиционной восточной закуски. Нежный вкус нута сочетается со сладковатыми нотками свеклы, создавая гармоничный и питательный состав. Такой хумус станет отличным вариантом для полезного перекуса или оригинальной закуски к праздничному столу.

Ингредиенты:

нут — 350 г;

пищевая сода — 1 ч. л;

свекла — 200 г;

лимонная цедра — с 1 лимона;

соль — 1 ч. л;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 4 ст. л;

тахини — 70 г.

Приготовление:

Нут замочите на ночь в воде с добавлением соды. Отварите нут до мягкости (около 1,5 часа). Свеклу запеките в духовке или отварите до готовности. В блендере измельчите нут со свеклой, чесноком и тахини. Добавьте лимонную цедру, соль и оливковое масло. Взбивайте до получения однородной кремообразной массы.

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