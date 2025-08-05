Яркий свекольный хумус — полезная закуска за 15 минут

Свекольный хумус — это яркая и полезная вариация традиционной восточной закуски. Нежный вкус нута сочетается со сладковатыми нотками свеклы, создавая гармоничный и питательный состав. Такой хумус станет отличным вариантом для полезного перекуса или оригинальной закуски к праздничному столу.
Ингредиенты:
- нут — 350 г;
- пищевая сода — 1 ч. л;
- свекла — 200 г;
- лимонная цедра — с 1 лимона;
- соль — 1 ч. л;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — 4 ст. л;
- тахини — 70 г.
Приготовление:
- Нут замочите на ночь в воде с добавлением соды.
- Отварите нут до мягкости (около 1,5 часа).
- Свеклу запеките в духовке или отварите до готовности.
- В блендере измельчите нут со свеклой, чесноком и тахини.
- Добавьте лимонную цедру, соль и оливковое масло.
- Взбивайте до получения однородной кремообразной массы.
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