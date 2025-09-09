300 тысяч за мучения: как пассажиру поезда и самолета отсудить компенсацию

Жительница Челябинска через суд взыскала деньги за невыносимые условия в купе поезда из Анапы. Время в пути составляет порядка четырех суток, и всё это время женщине пришлось мучиться. NEWS.ru разбирался, за какие нарушения перевозчиков пассажирам удавалось взыскать ущерб и какие права есть у пассажиров поездов и самолетов.

За что челябинка взыскала с перевозчика 80 тысяч рублей

Жительница Челябинска возвращалась с курорта еще в августе прошлого года, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Согласно данным «Яндекс Расписаний», состав Анапа — Новокузнецк следует по маршруту четверо суток. Пока поезд ехал, в нем сломалась система кондиционирования. Воздух в купе прогрелся до 30 градусов.

Неполадку никто не устранил, хотя в билетах было указано наличие кондиционера, заявили в прокуратуре. Там отметили, что это является нарушением требований санитарно-эпидемиологического законодательства и закона «О защите прав потребителей».

«В связи с выявленными нарушениями транспортным прокурором в защиту нарушенных прав пассажиров в суд направлено исковое заявление о взыскании в их пользу компенсации морального вреда. Металлургическим районным судом г. Челябинска исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, с перевозчика взыскано 80 тыс. рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 40 тыс. рублей», — сказано в сообщении ведомства.

За что перевозчик выплатил екатеринбуржцам 300 тысяч компенсации

Похожий случай произошел в мае 2025 года. Как сообщали СМИ, семейной паре из Екатеринбурга удалось отсудить почти 300 тысяч рублей компенсации за жару в поезде в Адлер. Супруги отправились на отдых летом 2024 года, купив билеты в вагон повышенной комфортности, где были заявлены кондиционер и биотуалет. Четыре места на всю семью обошлись им более чем в 50 тысяч рублей.

Однако уже при посадке в поезд супруги обнаружили неработающие кондиционеры и неоткрывающиеся окна. Жара в вагоне доходила до 30 градусов, а ехать предстояло трое суток.

«Отсутствовало электричество — не работали свет, розетки и титан для кипятка. Биотуалеты были неисправны, из-за чего в вагоне стоял невыносимый запах. Не было питьевой воды, и пассажирам приходилось покупать ее на остановках. Пассажиры неоднократно жаловались проводнику и начальнику поезда, но безрезультатно. 17 июня 2024 года они составили коллективную претензию, однако условия не улучшились. На станции Ртищево-1 даже приехали полиция и скорая помощь — ребенку в вагоне стало плохо из-за жары», — такие показания давали пассажиры в суде.

В итоге суд взыскал с перевозчика 70% от стоимости билетов, неустойку за нарушение сроков устранения недостатков, компенсацию морального вреда взрослым и детям и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования пассажиров.

Любая авиа-, авто- или ж/д перевозка — это в первую очередь оказанная услуга, пояснил в беседе с NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов, комментируя эти ситуации. Он посоветовал, покупая билет, ознакомиться с тем, что входит в пакет приобретаемой услуги.

«А именно посмотреть комплектацию вагона. Наличие там кондиционера, при необходимости — тапок, обеда, завтрака. Момент оплаты является моментом заключения сделки. И если человек считает, что ему предоставлена услуга либо некачественная, либо не в полной мере, то он для защиты своих прав имеет право обратиться в суд», — сказал Карабанов.

Юрист добавил, что значительно сложнее дело обстоит с перелетами. «У авиакомпаний есть огромный люфт на одностороннее оказание услуг, они прикрывают это либо техникой безопасности, либо особыми условиями. Так что в данном случае права пассажира значительно ограничены», — отметил специалист.

За что пассажир получил почти 30 тысяч компенсации с авиакомпании

В июле 2025 года мужчине удалось отсудить деньги у авиакомпании. Причиной стал нерабочий промокод на покупку билетов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края. Житель Алейска приобретал посадочные талоны на сайте перевозчика, имея промокод на скидку. Однако активировать его мужчине не удалось, и он решил обратиться с иском в суд.

«Авиакомпания признала невозможность использования промокода, однако возвратить денежную сумму отказалась, мотивируя свой отказ тем, что промокод действующий и активен для применения, но для покупки билетов на иные даты, нежели приобретенные истцом, в связи с чем промокод не был доступен к использованию», — сообщили в ведомстве.

В результате суд встал на сторону истца и обязал авиакомпанию выплатить 22 237 рублей 70 копеек, а также 1509 рублей 27 копеек как проценты за пользование деньгами и 4000 рублей компенсации морального вреда. Кроме того, перевозчика обязали выплатить штраф в размере 13 873 рубля 50 копеек.

Чем обернулась для авиакомпании гибель кошки пассажира

Трагично для жителя Санкт-Петербурга закончился перелет в Калининград в феврале 2024 года. Он потерял любимого питомца. Мужчина летел с тремя кошками: Амандой, Ладой и Кармен, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. При этом Аманду и Ладу он сдал в багаж в специальных переносках, а Кармен летела с ним в салоне.

«Стоимость услуги перевозки животных в самолете — за два места в багажном отделении и одно место в салоне — составила 10 800 рублей. По окончании перелета истцу сообщили, что одна из кошек погибла от травм. Собака массой около 10 кг без труда проломила переноску и загрызла Аманду», — указали в пресс-службе.

Преступник был пойман с поличным: пес породы ягдтерьер застрял в переноске вместе со своей жертвой. «Собака перевозилась без намордника, без клетки, без соответствующих защитных сеток», — отметили в пресс-службе.

Суд обязал авиакомпанию выплатить пассажиру свыше 92 тысяч рублей за гибель пушистой любимицы. В эту сумму вошла компенсация морального вреда.

Какие права есть у пассажира самолета

Многие пассажиры не знают всех своих прав, собираясь в путешествие, рассказала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер, консультант по путешествиям, юрист Евгения Друкер. Она пояснила, что в самолетах, например, у пассажиров есть право на уход за ребенком.

«Если вы летите с младенцем, авиакомпания обязана предоставить люльку или дополнительное место для коляски. Единственное, это необходимо запрашивать заранее. Также стюардесса должна помочь разогреть питание для ребенка. Многие этим не пользуются. Если вы сидите в кресле в самолете и пассажир сзади уперся коленями в ваше кресло или постоянно трясет его, вы можете пожаловаться бортпроводнику, экипаж обязан обеспечить спокойствие во время вашего полета», — сказала она.

Эксперт добавила, что в случае длительной задержки рейса перевозчик обязан каждые полчаса сообщать актуальную информацию о причинах и новом времени вылета самолета. Если рейс задерживается дольше чем на два часа, пассажир имеет право вернуться в аэропорт. Также незаконно удерживать пассажиров на борту самолета в случае такой задержки, отметила юрист.

При задержке самолета больше чем на два часа авиакомпания обязана предоставлять прохладительные напитки, а если рейс задерживается более четырех часов — горячее питание, предупредила Друкер.

«Если вас сняли с рейса по инициативе авиакомпании, например из-за овербукинга или каких-то технических проблем, вы имеете право получить обратно свой посадочный талон с отметкой о том, по какой причине вас сняли. Это вообще главный документ для оформления компенсации», — подчеркнула специалист.

Какие права имеет пассажир поезда

Путешествуя по железной дороге, пассажир имеет право на тишину и ночной покой в купе или СВ, указала Друкер. По ее словам, проводник должен пресекать громкие разговоры и музыку в вагоне после 23:00. Кроме того, в вагоне должна царить чистота.

«Если в вагоне антисанитария или грязное белье — это грубейшее нарушение, необходимо немедленно жаловаться начальнику поезда и фиксировать все на фото и видео. В стоимость билета в плацкарте и купе официально не входит питание, но если поездка длится более суток, пассажир имеет право на полноценное горячее питание. На практике это требование часто игнорируется, и многие пассажиры про это не знают, но вообще это требование закреплено в правилах железнодорожных перевозок», — рассказала эксперт.

Она добавила, что если поезд опаздывает более чем на три часа, пассажиры имеют право на денежную компенсацию до 15% от стоимости билета в зависимости от времени опоздания поезда.

Когда пассажир имеет право на компенсацию, каков ее размер

Пассажир имеет право потребовать компенсацию за задержку или отмену рейса, а также за причиненный ущерб, рассказала Евгения Друкер. По ее словам, за это с авиакомпании взимается фиксированная сумма по правилам ЕС или Воздушного кодекса РФ. В среднем это до 50% от стоимости билета или полная стоимость при отмене. На железной дороге компенсируют до 100% стоимости билетов.

За потерю багажа, согласно Монреальской конвенции, авиакомпании компенсируют порядка €750, отметила юрист. Она добавила, что возмещение материального ущерба требует документального подтверждения.

«Стоимость купленного билета, стоимость испорченного багажа, расходы на связь, лекарства. Надо сохранять все чеки, проживание в гостинице, такси. Сумма в принципе ничем не ограничена, но она должна быть подтверждена в обязательном порядке», — подчеркнула специалист.

По ее словам, сложнее всего компенсировать моральный вред, поскольку этот аспект труднодоказуем.

«В российской практике суммы редко превышают 50–100 тысяч рублей, но в исключительных случаях, например тяжелое причинение вреда здоровью или длительное нахождение в невыносимых условиях, могут быть выше компенсации», — отметила она.

Как правильно подкрепить свои претензии в суде при иске к перевозчику

Специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко добавила в беседе с NEWS.ru, что сумма компенсации морального вреда может быть занижена судом. Она отметила, что доказать причинение морального вреда можно, в частности, если пассажиру в результате действий перевозчика стало плохо. Например, если рейс задерживался, пассажиров не выпускали из самолета и в духоте они теряли сознание.

«Могут потребовать компенсацию те, кто потерял сознание, либо какие-то были иные моменты, которые сказались на здоровье. Потому что здесь не была обеспечена надлежащая среда. И, соответственно, в связи с этим наступило негативное событие, а именно потеря сознания. В данном случае, если было лечение — то компенсация лечения, если не было лечения — то компенсация причиненного морального вреда. Там, сразу говорю, будут суммы небольшие», — отметила специалист.

Друкер добавила: чтобы потребовать компенсацию, можно подойти к представителям аэропорта или авиакомпании, составить акт о произошедшем, написать претензию в адрес авиакомпании.

«Если авиакомпания никак не идет на контакт, надо подавать в суд, и, соответственно, шансы на победу будут очень высоки, особенно при наличии доказательств. В целом пассажиры защищены законом гораздо лучше, чем кажется. Главное — знать свои права, сохранять самообладание, фиксировать все нарушения, собирать чеки, не бояться требовать положенное по закону», — резюмировала эксперт.

