04 сентября 2025 в 14:36

Пассажиров эвакуировали из здания вокзала в российском регионе

В Ростове-на-Дону оцепили здание Пригородного железнодорожного вокзала

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Людей эвакуировали из Пригородного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, днем 4 сентября здание вокзала оцепили из-за «внештатной ситуации». Очевидцы предположили, что речь идет о ложном минировании.

В итоге сейчас задерживается несколько поездов. По данным Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании, опаздывают поезда № 6820 Ростов — Зимовники, № 6174 Ростов — Орловка-Кубанская, № 6169 Ростов — Усть-Донецкая и № 6088 Ростов — Таганрог. Ориентировочное время задержки составляет от 34 минут до одного часа.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что неразорвавшийся боеприпас рухнул прямо на крышу железнодорожной станции Кутейниково в Чертковском районе. По его словам, пассажиры и сотрудники станции были эвакуированы, обошлось без пострадавших.

До этого стало известно, что сотрудники МЧС обезвредили девять взрывоопасных предметов около железнодорожных путей на востоке Крыма, недалеко от переправы через Керченский пролив. Пиротехники уничтожили восемь противотанковых мин и один саперный заряд времен Великой Отечественной войны.

