Бывший замначальника Казанского вокзала получил срок Бывшего замначальника Казанского вокзала осудили на пять лет условно

Суд вынес решение в отношении бывшего заместителя начальника Казанского вокзала Москвы о лишении свободы сроком на пять лет условно. Он проходил фигурантом по делу о мошенничестве с нежилыми помещениями на территории транспортного узла, сообщили в Telegram-канале столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

Мещанским районным судом города Москвы вынесен приговор бывшему заместителю Казанского вокзала столицы. Он признан виновным по части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере), — подчеркнули в ведомстве.

Также суд назначил экс-замначальника штраф в размере 950 тыс. рублей, средства обратят в доход государства. Кроме того, ему на три года запрещено выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в госкомпаниях, где доля уставного капитала превышает 50%.

