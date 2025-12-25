Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 11:05

Бывший замначальника Казанского вокзала получил срок

Бывшего замначальника Казанского вокзала осудили на пять лет условно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суд вынес решение в отношении бывшего заместителя начальника Казанского вокзала Москвы о лишении свободы сроком на пять лет условно. Он проходил фигурантом по делу о мошенничестве с нежилыми помещениями на территории транспортного узла, сообщили в Telegram-канале столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

Мещанским районным судом города Москвы вынесен приговор бывшему заместителю Казанского вокзала столицы. Он признан виновным по части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере), — подчеркнули в ведомстве.

Также суд назначил экс-замначальника штраф в размере 950 тыс. рублей, средства обратят в доход государства. Кроме того, ему на три года запрещено выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в госкомпаниях, где доля уставного капитала превышает 50%.

Ранее суд изъял в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева, в том числе 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области. В Генпрокуратуре РФ отметили, что оно было получено коррупционным путем.

суды
вокзалы
мошенничество
сроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гришино, Купянск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 декабря
Насиловали и возвращали к стаду: женщину спасли из рабства в Калмыкии
Китайские власти начали охоту на интимные переписки
Росгвардия поймала двух грабителей с ножом с поличным
«Сгорел полностью»: на Украине взорвали машину депутата
Названа причина, почему конфликт на Украине не окончится до конца 2025 года
Лобоцкого проводили в последний путь аплодисментами
Трансформация Деда Мороза: от злого духа холода до доброго волшебника
Туристы начали брать в путешествия по Европе чемоданы с едой
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей сертификатов
В Минобороны России сообщили о новом ударе по инфраструктуре ВСУ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 декабря, фото, видео
В Минобороны сообщили о полчищах украинских беспилотников, сбитых за сутки
Судебный пристав сбил дрон ВСУ метким выстрелом из табельного оружия
Хуснуллин рассказал, как Россия планирует ускорить темпы строительства
Обвиняемого в хищении 88 млн рублей экстрадировали из ОАЭ в Россию
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР
В Германии мирный план Зеленского сравнили с бумажкой
«Расходный материал»: раскрыто, сколько тяжелых дронов необходимо ВС РФ
История с родившей в Чили женой депутата получила продолжение
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.