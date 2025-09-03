Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 08:57

Неразорвавшийся снаряд упал на крышу железнодорожной станции

В Ростовской области неразорвавшийся боеприпас рухнул на крышу станции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неразорвавшийся боеприпас рухнул прямо на крышу железнодорожной станции Кутейниково в Чертковском районе Ростовской области, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, пассажиры и сотрудники станции были эвакуированы. В результате обошлось без пострадавших.

Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал, — говорится в сообщении.

Слюсарь добавил, что территория вокруг станции была оцеплена. На место вызвали саперов. Движение поездов продолжается, но с задержкой.

Ранее появилась информация, что в результате падения БПЛА в районе железнодорожной станции в Ростовской области пропало напряжение в контактной сети. Всего задерживаются 26 поездов.

До этого в Брянске один многоквартирный дом, три частных, а также четыре машины были повреждены осколками сбитых украинских беспилотников. Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате никто не пострадал.

Ростовская область
Юрий Слюсарь
железные дороги
станции
снаряды
боеприпасы
