Неразорвавшийся снаряд упал на крышу железнодорожной станции В Ростовской области неразорвавшийся боеприпас рухнул на крышу станции

Неразорвавшийся боеприпас рухнул прямо на крышу железнодорожной станции Кутейниково в Чертковском районе Ростовской области, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, пассажиры и сотрудники станции были эвакуированы. В результате обошлось без пострадавших.

Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал, — говорится в сообщении.

Слюсарь добавил, что территория вокруг станции была оцеплена. На место вызвали саперов. Движение поездов продолжается, но с задержкой.

Ранее появилась информация, что в результате падения БПЛА в районе железнодорожной станции в Ростовской области пропало напряжение в контактной сети. Всего задерживаются 26 поездов.

До этого в Брянске один многоквартирный дом, три частных, а также четыре машины были повреждены осколками сбитых украинских беспилотников. Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате никто не пострадал.