Губернатор раскрыл последствия атаки украинских БПЛА на Брянск В Брянске осколки БПЛА повредили окна домов и четыре автомобиля

Один многоквартирный дом, три частных, а также четыре машины были повреждены в Брянске осколками сбитых украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, дроны атаковали Бежицкий район. Никто не пострадал.

Повреждено остекление квартиры в многоквартирном доме, четыре легковых автомобиля, в трех частных жилых домах — остекление и хозпостройки, инфраструктурный объект, — отметил губернатор.

До этого пресс-служба Минобороны России проинформировала, что российские средства ПВО за ночь над регионами РФ и Азовским морем уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА. В ведомстве отметили, что 25 дронов были нейтрализованы над территорией Ростовской области, 24 БПЛА — Брянской, 20 — над Краснодарским краем.

Ранее, 30 августа, сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию Брянской области, в результате их действий пострадали три человека. Богомаз заявил, что один из мирных жителей в момент удара находился за рулем.