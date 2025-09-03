Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 08:27

Губернатор раскрыл последствия атаки украинских БПЛА на Брянск

В Брянске осколки БПЛА повредили окна домов и четыре автомобиля

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Один многоквартирный дом, три частных, а также четыре машины были повреждены в Брянске осколками сбитых украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, дроны атаковали Бежицкий район. Никто не пострадал.

Повреждено остекление квартиры в многоквартирном доме, четыре легковых автомобиля, в трех частных жилых домах — остекление и хозпостройки, инфраструктурный объект, — отметил губернатор.

До этого пресс-служба Минобороны России проинформировала, что российские средства ПВО за ночь над регионами РФ и Азовским морем уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА. В ведомстве отметили, что 25 дронов были нейтрализованы над территорией Ростовской области, 24 БПЛА — Брянской, 20 — над Краснодарским краем.

Ранее, 30 августа, сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию Брянской области, в результате их действий пострадали три человека. Богомаз заявил, что один из мирных жителей в момент удара находился за рулем.

Брянская область
Александр Богомаз
БПЛА
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 3 сентября
Спасший 167 жизней пилот стал фигурантом дела о посадке самолета в поле
На Украине назвали последствия удара по железной дороге у Знаменки
В российском городе бочка весом около тонны упала на рабочего
Родственница Ким Чен Ына появилась на переговорах с Путиным
«Надо и придется»: Захарова сделала Западу предупреждение из-за Украины
ЦБ закрыл один российский банк
Захарова раскрыла, ждать ли китайцам безвиза с Россией
Как «Три стакана», но по-итальянски: готовим яблочный пирог сбричолата
Освобождение Камышевахи обнажило главный страх ВСУ
Раскрыт состав российской делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына
Наступление ВС РФ на Харьков 3 сентября: скандал с флагом, что в Купянске
В Венесуэле не поверили намерениям США уничтожать корабли с наркотиками
Депутат дал совет гимнасткам с Украины после угрозы бойкота из-за россиянки
Опубликовано видео парада с Путиным в честь 80-летия победы над Японией
Соленые помидоры с хреном и смородиновым листом
«Братский долг»: Ким Чен Ын обещал Путину прийти на помощь в нужный момент
Неразорвавшийся снаряд упал на крышу железнодорожной станции
«Мы никогда не забудем»: Путин о героизме бойцов КНДР под Курском
«Очень тяжело»: президент УЕФА высказался об отстранении российских команд
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.