03 сентября 2025 в 07:33

Больше сотни БПЛА сбили ночью над Россией

Минобороны России: над регионами за ночь сбили 105 БПЛА

Российские средства ПВО за ночь над регионами РФ и Азовским морем уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что 25 дронов были нейтрализованы над территорией Ростовской области, 24 БПЛА — Брянской, 20 — над Краснодарским краем.

15 БПЛА — над акваторией Черного моря, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, две БПЛА — над акваторией Азовского моря и один БПЛА — над территорией Смоленской области, — уточнили в ведомстве.

Ранее российские силы ПВО сбили пять украинских дронов над Курской и Брянской областями, а также над Черным морем. В Минобороны России отметили, что атаки Вооруженных сил Украины были отражены в течение полутора часов — с 19:30 до 21:00 по московскому времени.

До этого военнослужащий Алексей Буслаев успешно уничтожил замаскированную минометную позицию ВСУ одним ударом дрона. Также он поразил орудие и грузовик, в котором были боеприпасы противника. Буслаев, будучи членом нештатного расчета БПЛА, выполнял задачу по обнаружению и нейтрализации огневых позиций ВС.

