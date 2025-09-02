Боец ВС РФ одним ударом поразил три цели в зоне СВО Боец Буслаев одним дроном разрушил минометный расчет, оружие и грузовик ВСУ

Военнослужащий Алексей Буслаев успешно уничтожил замаскированную минометную позицию ВСУ одним ударом дрона, рассказали ТАСС в Минобороны РФ. Также он поразил орудие и грузовик, в котором были боеприпасы противника. Буслаев, будучи членом нештатного расчета БПЛА, выполнял задачу по обнаружению и нейтрализации огневых позиций ВСУ.

Действуя на передовой под непрерывным артиллерийским огнем противника, Алексей обнаружил замаскированную минометную позицию противника. Дождавшись прибытия грузовика с боеприпасами для позиции украинских боевиков, рядовой Буслаев атаковал его с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате детонации боекомплекта были уничтожены минометный расчет, орудие и транспортное средство, — рассказали в ведомстве.

В министерстве также отметили, что благодаря своей наблюдательности и мастерству рядовой успешно атаковал живую силу и технику противника, что позволило значительно снизить огневое давление на позиции российских войск.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что российский летчик в одиночку сбил пять украинских беспилотников во время массированной атаки 26 августа, за что личный состав 6-й армии ПВО получил благодарность. Он также встретился с героем.