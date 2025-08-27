День знаний — 2025
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ

В Ленобласти летчик ВКС России в одиночку уничтожил пять украинских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летчик ВКС России в одиночку уничтожил пять беспилотников Вооруженных сил Украины в Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Он приехал поблагодарить личный состав 6-й армии ПВО за эффективную и слаженную работу. Беспилотники прилетели во вторник, 26 августа.

Пожал руку летчику, который вчера при массированной атаке БПЛА на Ленобласть лично уничтожил пять целей, — поделился губернатор.

Дрозденко отметил, что также пообщался с бойцами и командующим армией генералом Олегом Маковецким. Губернатор пожелал военнослужащим и ленинградцам мирного неба, пообещав продолжить поддержку военных частей как в техническом и инженерном, так и в бытовом и организационном планах. Сейчас, добавил Дрозденко, завершен ремонт спортзала в части.

Ранее младший сержант Сергей Пироженко в одиночку спас раненых сослуживцев при обстреле ВСУ. В Минобороны России сообщили, что военный эвакуировал товарищей в безопасный район. При этом боец был ранен сам, но это не помешало ему проявить героизм на фоне огня противника.

