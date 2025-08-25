Боец ВС РФ в одиночку спас раненых товарищей под обстрелом ВСУ

Гвардии младший сержант Сергей Пироженко проявил героизм во время обстрела со стороны ВСУ, рассказали в Минобороны России. После выполнения боевых задач его взвод попал под огонь противника, и он, несмотря на собственное ранение, эвакуировал раненых сослуживцев в безопасный район.

Младший сержант выполнял задачи по установке дымовой завесы для прикрытия наступающих подразделений ВС РФ. После успешного завершения задачи взвод направился в пункт дислокации, но подвергся обстрелу, в результате которого несколько военнослужащих получили ранения.

После оказания помощи он вывел раненых в безопасное место, где им была предоставлена квалифицированная медицинская поддержка. В ведомстве подчеркнули, что благодаря мужеству и решительности Пироженко удалось спасти жизни нескольких российских военнослужащих.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы закрепились на занятых рубежах в Сумской области. Однако, по его словам, Вооруженные силы Украины предпринимали постоянные попытки атак, чтобы выбить подразделения с позиций.