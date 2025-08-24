Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Российские силы крепко держат свои позиции в Сумской области

Марочко: российские силы за неделю не утратили ни одного рубежа под Сумами

Российские военные успешно удерживают все ранее занятые рубежи на Сумском направлении в зоне специальной военной операции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. При этом Вооруженные силы Украины продолжают круглосуточно нападать.

И это невзирая на то, что украинское командование сейчас прилагает максимум усилий для того, чтобы освободить, по их мнению, свою территорию, то есть выбить наших военнослужащих с занимаемых рубежей и позиций, — указал Марочко.

По его словам, на данном участке фронта продолжается активная фаза боевых действий. Многие рубежи находятся под постоянным огневым воздействием.

Ранее эксперт отмечал, что наиболее значительных успехов за прошедшую неделю ВС РФ добились на двух участках фронта на Купянском направлении, что позволило улучшить тактическое положение и создать серьезные проблемы для ВСУ. В частности, Марочко отметил занятие новых рубежей и позиций в лесу Малые Ровны.

Также подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись к городу Константиновка в Донецкой Народной Республике и закрепились на его западных окраинах. Российские бойцы уже заняли позиции на двух улицах города — Бухарской и Вокзальной.

