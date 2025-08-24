Названы самые успешные участки фронта ВС России в зоне СВО Марочко: два фронта под Купянском стали самыми успешными для ВС РФ за неделю

Наиболее значительных успехов за прошедшую неделю ВС РФ добились на двух участках фронта на Купянском направлении, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Это позволило улучшить тактическое положение и создать серьезные проблемы для ВСУ.

Российские подразделения успешно продвинулись в указанных районах, пояснил эксперт. В частности, Марочко отметил занятие новых рубежей и позиций в лесу Малые Ровны. Данный маневр оказал существенное влияние на логистику противника, поскольку здесь проходили ключевые пути снабжения украинской группировки.

Если говорить о результатах за неделю на Купянском направлении и самых успешных боевых действиях, могу отметить северо-запад и запад от Купянска, — отметил Марочко.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что число провокаций в ВСУ со стороны насильно мобилизованных солдат стремительно возрастает. По словам Ганчева, многие украинцы намеренно идут на конфликт, чтобы привлечь внимание российских военных и сдаться в плен, так как были призваны под угрозой расправы и не хотят участвовать в боях.