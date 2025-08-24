Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Названы самые успешные участки фронта ВС России в зоне СВО

Марочко: два фронта под Купянском стали самыми успешными для ВС РФ за неделю

Фото: МО РФ

Наиболее значительных успехов за прошедшую неделю ВС РФ добились на двух участках фронта на Купянском направлении, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Это позволило улучшить тактическое положение и создать серьезные проблемы для ВСУ.

Российские подразделения успешно продвинулись в указанных районах, пояснил эксперт. В частности, Марочко отметил занятие новых рубежей и позиций в лесу Малые Ровны. Данный маневр оказал существенное влияние на логистику противника, поскольку здесь проходили ключевые пути снабжения украинской группировки.

Если говорить о результатах за неделю на Купянском направлении и самых успешных боевых действиях, могу отметить северо-запад и запад от Купянска, — отметил Марочко.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что число провокаций в ВСУ со стороны насильно мобилизованных солдат стремительно возрастает. По словам Ганчева, многие украинцы намеренно идут на конфликт, чтобы привлечь внимание российских военных и сдаться в плен, так как были призваны под угрозой расправы и не хотят участвовать в боях.

ВС РФ
Купянск
Андрей Марочко
СВО
