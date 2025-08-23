Число провокаций в ВСУ со стороны насильно мобилизованных солдат стремительно возрастает, заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в беседе с ТАСС. По его словам, многие украинцы намеренно идут на конфликт, чтобы привлечь внимание российских военных и сдаться в плен, так как были призваны под угрозой расправы и не хотят участвовать в боях.

У нас очень много случаев, когда насильно мобилизованные жители Украины не хотят воевать, не готовы. То есть понятно, их призвали насильно, вложили в руки оружие под страхом почти смертной казни. Поэтому иногда это бывают именно провокации для того, чтобы вызвать внимание к себе и верить уже в помощь наших военнослужащих, чтобы они (бойцы ВСУ. — NEWS.ru) могли сдаться в плен и сохранить свои жизни, — сказал глава ВГА.

Ранее российский военнослужащий с позывным Симба сообщил, что ВСУ отступили из Клебан-Быка без попыток контратаки. По его оценке, украинская сторона избегает столкновений с 103-м полком ВС РФ из-за признания его высокой боевой эффективности.

Кроме того, боец с позывным Лютик рассказал, что польский наемник присоединился к батальону им. Максима Кривоноса ВС РФ для участия в боях против ВСУ. По его словам, иностранец добровольно перешел на российскую сторону и выразил готовность немедленно отправиться на передовую.