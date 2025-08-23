Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 13:35

«Они ничего не сделают»: в ВС России заявили о крупном отступлении ВСУ

Боец Симба заявил об отступлении ВСУ в районе Клебан-Быка

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Подразделения ВСУ оставили населенный пункт Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, не предпринимая попыток контратаковать, заявил российский военнослужащий 103-го полка Южной группировки войск с позывным Симба в комментарии РИА Новости. По его словам, украинцы осознают высокую боевую эффективность данной части ВС РФ и избегают прямого противостояния с ней. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Чтобы контратаковать, нужен дух. Они (ВСУ — NEWS.ru) понимают, что сюда пришел 103-й полк, который изначально рвет и просто разрывает. Чтобы просто контратаковать, они <…> встрянут. Мы встанем все в одно лицо и все. Они ничего не сделают, — высказался боец.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что украинским войскам предстоит полностью покинуть территории Херсонской и Запорожской областей. По его словам, это касается и областных центров — Херсона и Запорожья. Рогов подчеркнул, что возвращение этих регионов под контроль Украины невозможно и напомнил, что, согласно Конституции РФ, Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью России.

ВС РФ
ВСУ
отступления
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Милонов призвали Минюст проверить Маркаряна на иностранное финансирование
«Однажды прозевали Гитлера»: Европу предостерегли насчет Зеленского
Толпа озверевших мужчин избила юношу до полусмерти на глазах у прохожих
Пьяный неадекват пытался зарезать подростка в центре Петербурга
Apple поймала китайского «шпиона» и пошла судиться
Разбитые судьбы: 10 советских актеров, чья жизнь оказалась трагичнее кино
Уголовное дело возбуждено после гибели шести человек при пожаре в ЛНР
Сотни человек пришли проститься с режиссером Бутусовым
«В одном котле»: Поплавская о смерти Евдокимова и Бутусова
В Британии раскрыли цели Украины при ударах по нефтепроводу «Дружба»
Российский футболист попал в «Динамо» после ухода Диего Лаксальта
«Они ничего не сделают»: в ВС России заявили о крупном отступлении ВСУ
Бразильский велосипедист ограбил репортера во время прямого эфира
Психотерапевты бьют тревогу из-за статистики по СДВГ у детей
«Просто безумно»: в Германии объяснили опасность гарантий Украине
«Алчет выгоды»: военкор раскрыл бизнес-план США на Россию
Пламя охватило один из крупнейших рынков Дагестана
«Этого не может быть»: раскрыто, на что живет звезда «Обитаемого острова»
Москвичам рассказали, ждать ли бабье лето в сентябре
Не просто закуска: авторское лечо с бальзамическим уксусом
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.