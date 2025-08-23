«Они ничего не сделают»: в ВС России заявили о крупном отступлении ВСУ Боец Симба заявил об отступлении ВСУ в районе Клебан-Быка

Подразделения ВСУ оставили населенный пункт Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, не предпринимая попыток контратаковать, заявил российский военнослужащий 103-го полка Южной группировки войск с позывным Симба в комментарии РИА Новости. По его словам, украинцы осознают высокую боевую эффективность данной части ВС РФ и избегают прямого противостояния с ней. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Чтобы контратаковать, нужен дух. Они (ВСУ — NEWS.ru) понимают, что сюда пришел 103-й полк, который изначально рвет и просто разрывает. Чтобы просто контратаковать, они <…> встрянут. Мы встанем все в одно лицо и все. Они ничего не сделают, — высказался боец.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что украинским войскам предстоит полностью покинуть территории Херсонской и Запорожской областей. По его словам, это касается и областных центров — Херсона и Запорожья. Рогов подчеркнул, что возвращение этих регионов под контроль Украины невозможно и напомнил, что, согласно Конституции РФ, Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью России.