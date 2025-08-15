Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 16:48

Украинским войскам предрекли отступление из двух крупных городов

Рогов: украинским войскам придется оставить Херсон и Запорожье

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинским вооруженным силам предстоит полностью покинуть территории Херсонской и Запорожской областей, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Ридусом». По его словам, это в том числе касается областных центров — Херсона и Запорожья.

Вопрос лишь в том, как именно это произойдет. У Киева есть два варианта: либо он выведет ВСУ в рамках соответствующего соглашения, что позволит украинскому руководству сохранить своих бойцов, либо украинские войска вынуждены будут бежать, неся огромные потери, — пояснил Рогов.

Политик подчеркнул, что возвращение этих регионов под контроль Украины исключено. Он напомнил, что Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью России согласно Конституции РФ.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль город Александроград в ДНР. По данным ведомства, в операции приняли участие военные группировки «Восток».

Также российские военные ликвидировали взвод украинской националистической бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе поселка Клебан-Бык в ДНР. Уничтожены пункт управления беспилотниками и укрепленные позиции противника, заявили в оборонном ведомстве.

Россия
ВСУ
Владимир Рогов
Херсон
Запорожье
