Российские военные выгнали ВСУ из города в ДНР Российские военные взяли под контроль Александроград в ДНР

Российские военные взяли под контроль город Александроград в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным силового ведомства, в операции приняли участие военные группировки «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Александроград Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее в Красноармейске (Покровске) Донецкой Народной Республики женщина выбежала навстречу дрону ВС РФ с иконой в руках. Разведчик группировки войск «Центр» ВС РФ с позывным Король отметил, что операторы БПЛА были информированы о мирном населении, которое укрывается в том районе.

До этого стало известно, что украинские власти расширили зону принудительной эвакуации на подконтрольной территории северной части ДНР. Решение касается 14 населенных пунктов в Белозерской и Добропольской общинах, где остаются 1150 детей. Новые меры связаны с обострением боевых действий в районе Красноармейска.