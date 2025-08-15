Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 09:05

Жительница ДНР поприветствовала российский дрон иконой

В Красноармейске навстречу российскому дрону выбежала женщина с иконой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Красноармейске (Покровске) Донецкой Народной Республики женщина выбежала навстречу дрону ВС РФ с иконой в руках, рассказал разведчик группировки войск «Центр» ВС РФ с позывным Король. В беседе с РИА Новости он отметил, что операторы БПЛА были информированы о мирном населении, которое укрывается в том районе.

Пока мы осматривали [район], к нам выбежала бабушка, и она бежит к нам с иконой. Потом уже, когда мы пересматривали, мы увидели, что она к нам пришла именно с иконой и показывала ее, — рассказал Король.

Ранее стало известно, что украинские власти расширили зону принудительной эвакуации на подконтрольной территории северной части ДНР. Решение касается 14 населенных пунктов в Белозерской и Добропольской общинах, где остаются 1150 детей. Новые меры связаны с обострением боевых действий в районе Красноармейска.

Тем временем военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Красноармейск скоро перейдет под контроль России. По его словам, в населенном пункте идут боевые действия и есть все предпосылки для окружения украинских войск.

