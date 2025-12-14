Священник рассказал, как икона спасла жизнь бойцу ВС РФ

Икона святого праведного воина Федора Ушакова спасла жизнь военнослужащему 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, сообщил ТАСС помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим. Образ, который боец носил у сердца, остановил осколок снаряда.

Недавно мне ребята показывали простую ламинированную иконку, в которой застрял осколок. Иконка была при нем (бойце. — NEWS. ru). Она у него находилась возле сердца. Осколок прилетел и именно в этой ламинированной бумажке застрял, — рассказал священник.

Священник добавил, что это не единичный пример и многие военнослужащие носят с собой лики святых. Он упомянул, что видел шлемы с образами Богородицы и даже нательные крестики, которые останавливали пули и осколки, спасая жизни солдат. По его словам, в условиях боя, перед лицом смертельной опасности, вера и молитва становятся для бойцов особой поддержкой.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что для защиты от зла следует обращаться с молитвой к архангелу Михаилу. По его словам, это поможет обрести внутреннее спокойствие и найти истинное предназначение.