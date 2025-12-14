Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 08:38

Священник рассказал, как икона спасла жизнь бойцу ВС РФ

Священник Максим: икона Федора Ушакова спасла жизнь бойцу 11-й бригады ВДВ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Икона святого праведного воина Федора Ушакова спасла жизнь военнослужащему 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, сообщил ТАСС помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим. Образ, который боец носил у сердца, остановил осколок снаряда.

Недавно мне ребята показывали простую ламинированную иконку, в которой застрял осколок. Иконка была при нем (бойце. — NEWS. ru). Она у него находилась возле сердца. Осколок прилетел и именно в этой ламинированной бумажке застрял, — рассказал священник.

Священник добавил, что это не единичный пример и многие военнослужащие носят с собой лики святых. Он упомянул, что видел шлемы с образами Богородицы и даже нательные крестики, которые останавливали пули и осколки, спасая жизни солдат. По его словам, в условиях боя, перед лицом смертельной опасности, вера и молитва становятся для бойцов особой поддержкой.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что для защиты от зла следует обращаться с молитвой к архангелу Михаилу. По его словам, это поможет обрести внутреннее спокойствие и найти истинное предназначение.

ВС РФ
иконы
ВДВ
святые
священники
Россия
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто сохранит право на бесплатные лекарства в 2026 году
Стало известно, какое блюдо принято есть у иудеев на Хануку
Тренер раскрыла главные причины болей в боку
Намазка с тофу: нежная кремовка для бутербродов и брускетт
На Западе рассказали, как Россия унизила США и Европу
Авария под Пензой изменила маршруты 12 поездов
Россиянин пришел в гости к знакомому, огрел его табуретом и ограбил
Биолог объяснила, как правильно замораживать мясо
«Нас ничего не объединяет»: Сагалова о «Счастливы вместе», браке и кино
Фаза Луны сегодня, 14 декабря: кого ждет богатство? Зачем идти с палками?
Гороскоп 14 декабря: принимаем ответственные решения, блещем идеями
«Русские побеждают»: на Западе объяснили слова Зеленского о выборах
Американского подполковника ошарашила реакция Запада на удар по Одессе
Стратеги НАТО предрекли глобальное противостояние с Россией
ЕС собирается ударить по ключевым отраслям России
«Ксения Бородина» может исчезнуть
Боец ВСУ показал нацистский жест приближающемуся дрону и поплатился
Жители Дагестана остались без электричества из-за мощного снегопада
Легенда реслинга проиграл бой и сделал неожиданный жест с ботинками
«Все потерять»: в США сделали тревожный для Киева прогноз
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.