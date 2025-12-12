Таможенники нашли у иностранца 12 православных икон В Шереметьево таможенники обнаружили у иностранца 12 незадекларированных икон

В Шереметьево таможенники нашли у гражданина Греции 12 незадекларированных православных икон общей стоимостью 1,3 млн рублей. Иностранец прибыл в Москву из столицы Сербии, сообщили в таможенной службе NEWS.ru.

Мужчина попал в поле зрения сотрудников аэропорта в зеленом коридоре при выборочном досмотре. Пассажир разместил иконы в чемоданах среди личных вещей. По его словам, мужчина приобрел образы на родине за €2,8 тыс. (255 тыс. рублей).

В соответствии с российским законодательствам гражданина Греции привлекли к административной ответственности по статье о недекларировании товаров. Пассажир оплатил штраф в размере 682 тыс. рублей.

