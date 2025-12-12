Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 10:37

Таможенники нашли у иностранца 12 православных икон

В Шереметьево таможенники обнаружили у иностранца 12 незадекларированных икон

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Шереметьево таможенники нашли у гражданина Греции 12 незадекларированных православных икон общей стоимостью 1,3 млн рублей. Иностранец прибыл в Москву из столицы Сербии, сообщили в таможенной службе NEWS.ru.

Мужчина попал в поле зрения сотрудников аэропорта в зеленом коридоре при выборочном досмотре. Пассажир разместил иконы в чемоданах среди личных вещей. По его словам, мужчина приобрел образы на родине за €2,8 тыс. (255 тыс. рублей).

В соответствии с российским законодательствам гражданина Греции привлекли к административной ответственности по статье о недекларировании товаров. Пассажир оплатил штраф в размере 682 тыс. рублей.

Ранее алтайские таможенники обнаружили в багаже пассажирки из Вьетнама змеиное вино. Инцидент произошел в аэропорту Барнаула, где сотрудники аэропорта провели досмотр. Как выяснилось, россиянка приобрела сувенир на одном из рынков города Нячанг. Внутри сосуда находилась змея, помещенная в спиртовой раствор, а также корень неизвестного растения.

Шереметьево
таможенники
иконы
декларации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Настоящая икра форели: старинный рецепт сухого посола
В Кремле озвучили, что сподвигло Зеленского согласиться на выборы
Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты
Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем
Ушаков рассказал о планах Путина по зарубежным визитам до конца года
В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС
Биолог объяснила, поможет ли ежегодная вакцина от гонконгского гриппа
Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки
Опрос показал, сколько россиян не поддерживают решение по делу Долиной
Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы
Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период
В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании
Одно блюдо из России вошло в мировой антирейтинг отвратительной еды
В России заочно приговорили девять представителей МУС
Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве
Адвокат отреагировала на новость о переводе Блиновской в VIP-отряд
Известного рэпера выбрали почетным тренером олимпийской сборной США
Психолог назвала неочевидный способ борьбы с предновогодним стрессом
Подростка отправили в колонию за связь с неонациостами
Британец сломал палец и пришел в изумление от травмпункта в России
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.