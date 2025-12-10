У россиянки в аэропорту нашли экзотический напиток с мертвой коброй Алтайские таможенники обнаружили в багаже пассажирки из Вьетнама змеиное вино

Пассажирка, прилетевшая из Вьетнама, пыталась провезти в своем багаже экзотический алкогольный напиток со змеей, сообщила NEWS.ru пресс-служба ФТС России. Инцидент произошел в аэропорту Барнаула, где алтайские таможенники провели досмотр. Как выяснилось, россиянка приобрела сувенир на одном из рынков города Нячанг.

В ходе проверки инспекторы обнаружили в ее чемодане стеклянную бутылку с надписью «Змеиное вино». Внутри сосуда находилась змея, помещенная в спиртовой раствор, а также корень неизвестного растения. Экспертиза показала, что в бутылке была кобра моноклевая — вид, охраняемый международной Конвенцией СИТЕС о торговле дикими видами флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

В отношении женщины были возбуждены два административных дела. Ей грозит штраф и конфискация запрещенного к ввозу предмета.

Ранее в ФТС сообщали что мужчина пытался вывезти через границу с Монголией книгу, посвященную Адольфу Гитлеру, которая запрещена на территории России. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Монды» во время проверки транспортного средства перед выездом за рубеж. Экстремистское издание на русском языке находилось в кармане передней правой двери автомобиля.