ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 10:03

У россиянки в аэропорту нашли экзотический напиток с мертвой коброй

Алтайские таможенники обнаружили в багаже пассажирки из Вьетнама змеиное вино

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пассажирка, прилетевшая из Вьетнама, пыталась провезти в своем багаже экзотический алкогольный напиток со змеей, сообщила NEWS.ru пресс-служба ФТС России. Инцидент произошел в аэропорту Барнаула, где алтайские таможенники провели досмотр. Как выяснилось, россиянка приобрела сувенир на одном из рынков города Нячанг.

В ходе проверки инспекторы обнаружили в ее чемодане стеклянную бутылку с надписью «Змеиное вино». Внутри сосуда находилась змея, помещенная в спиртовой раствор, а также корень неизвестного растения. Экспертиза показала, что в бутылке была кобра моноклевая — вид, охраняемый международной Конвенцией СИТЕС о торговле дикими видами флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

В отношении женщины были возбуждены два административных дела. Ей грозит штраф и конфискация запрещенного к ввозу предмета.

Ранее в ФТС сообщали что мужчина пытался вывезти через границу с Монголией книгу, посвященную Адольфу Гитлеру, которая запрещена на территории России. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Монды» во время проверки транспортного средства перед выездом за рубеж. Экстремистское издание на русском языке находилось в кармане передней правой двери автомобиля.

змеи
таможенники
ФТС
напитки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в среду, 10 декабря: снег сохранится или исчезнет?
Врач назвал главную опасность домашних настоек
Женщина пыталась уехать из Китая с килограммом червей в брюках
Возлюбленному модели Анжелики грозит восемь лет колонии за ее избиение
Звезда «Барселоны» установил рекорд Лиги чемпионов
Как выбрать ноутбук-2025/26: гид по процессорам, видеокартам и охлаждению
«Одноклассники» и профессор Дадали запускают курс «Система молодости»
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Жена сценариста «Голубых огоньков» раскрыла причину его смерти
Лавров: Россия ценит усилия Трампа решить украинский кризис дипломатией
Круглый стол на тему финансового здоровья прошел в Технопарке «Сколково»
Лавров развеял опасения насчет войны с Европой
Эксперт объяснил, зачем на самом деле Зеленскому энергетическое перемирие
Умер сценарист «Голубых огоньков»
«Четкий приказ»: Медведчук заявил о начале процесса устранения Зеленского
В США унизили Зеленского одним советом для «глупцов»
Груша и горгонзола: неожиданное сочетание, которое покорит вас
Шойгу объяснил, что остановит «разрушительные движения» безопасности мира
В Ангарске возбудили уголовное дело из-за масштабной аварии на ТЭЦ
Живодер в российском регионе залил лошадям кислоту в рот
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.