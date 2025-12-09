ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 13:43

Россиянина остановили на границе из-за книги Гитлера

Бурятские таможенники нашли в машине на границе книгу о Гитлере

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В автомобиле россиянина на границе с Монголией была обнаружена запрещенная книга о немецком диктаторе Адольфе Гитлере, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Запрещенную литературу обнаружили бурятские таможенники. Инцидент произошел на пункте пропуска «Монды», когда мужчина пытался выехать из страны. Экстремистская литература на русском языке находилась в кармане правой передней двери его транспортного средства.

Водитель пояснил, что приобрел книгу пять лет назад. По его словам, он не знал, что в ней содержится информация, запрещенная для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Проведенная экспертиза установила, что издание действительно включает в себя материалы экстремистского характера. Согласно действующим правилам, вывоз такой литературы запрещен. В связи с этим бурятская таможня возбудила дело об административном правонарушении. Теперь мужчине грозит штраф.

Ранее профессор Роман Силантьев говорил, что в России необходимо организовать специальное хранилище для запрещенных книг. По мнению специалиста, это упростит процедуру проведения экспертиз подобной литературы. Историк предложил создать закрытое помещение, доступ к которому будут иметь только уполномоченные эксперты.

